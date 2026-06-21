Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Suecia Descripción general
Posiciones
Más
أوكرانيا 2
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|11
|أونيون برلين
|34
|10
|9
|15
|44
|58
|-14
|39
|12
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|34
|9
|11
|14
|42
|53
|-11
|38
|13
|هامبورج
|34
|9
|11
|14
|40
|54
|-14
|38
|14
|كولن
|34
|7
|11
|16
|49
|63
|-14
|32
|15
|فيردر بريمن
|34
|8
|8
|18
|37
|60
|-23
|32