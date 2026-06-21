Suecia Descripción general

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Suecia

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Posiciones

أوكرانيا 2 crestأوكرانيا 2

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
11أونيون برلين crestأونيون برلين34109154458-1439
W
W
D
L
L
12بوروسيا مونشنجلادباخ crestبوروسيا مونشنجلادباخ34911144253-1138
W
L
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D
D
13هامبورج crestهامبورج34911144054-1438
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14كولن crestكولن34711164963-1432
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15فيردر بريمن crestفيردر بريمن3488183760-2332
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