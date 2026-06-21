Suecia Descripción general

La estrella del Liverpool, Gakpo, brilla con una «libertad diferente» en la selección de Países Bajos tras su gran partido contra Suecia

Cody Gakpo lideró la goleada de Holanda a Suecia (5-1), y los fans del Liverpool se preguntan por qué no ven esta versión del extremo con más frecuencia. En Houston, el jugador de 27 años ofreció una lección de fútbol y demostró que brilla más con la camiseta naranja.