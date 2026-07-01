Mbappé, Dembélé y Oulissi: el futuro de la generación dorada de Brasil depende de los Gallos

Con un juego ofensivo brillante, Francia se clasificó con facilidad para los octavos de final del Mundial 2026 tras golear a Suecia este miércoles.

Los «Gallos» vencieron 3-0 a Suecia con doblete de Kylian Mbappé (45' y 74') y un tanto de Bradley Barcola (53').

Según Opta, son la segunda selección del siglo XXI con tres jugadores que suman al menos cinco aportes goleadores (goles + asistencias) en al menos una edición del Mundial, tras alcanzar esta cifra el trío formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Oliisi en el Mundial 2026 en curso».

Mbappé suma 6 goles y empata con Messi, con quien lucha por el trono de máximo anotador de la historia del Mundial, título que el argentino le quitó a Klose en esta edición.

Messi lidera con 19 tantos, uno más que Mbappé.

Con ello, los «Gallos» igualan a la Brasil de 2002, que logró lo mismo con Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, y acabó ganando su quinto título.

Lee también:

¿Neymar o 4-2-4? Ancelotti duda antes del duelo ante Haaland

¿Explotación infantil?... Un gran escándalo amenaza el objetivo del Barcelona y el Real Madrid