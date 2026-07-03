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«No es un delantero con clase», pero Viktor Gyokeres tiene el respaldo de un compatriota sueco para dar lo mejor de sí con el Arsenal en la defensa del título de la Premier League
¿Cuánto podría costarle al Arsenal el fichaje de Gyokeres?
Tras años buscando un ‘9’ prolífico, el Arsenal fichó a Gyokeres en verano de 2025. El sueco, con pasado en Brighton, Swansea y Coventry, llegaba tras marcar 97 goles en 102 partidos con el Sporting.
El paquete de traspaso elaborado por Mikel Arteta y su equipo podría superar los 66 millones de libras (88 millones de dólares), y los Gunners están dispuestos a rascarse el bolsillo si Gyokeres resulta ser la pieza definitiva del rompecabezas que les permita ganar títulos.
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¿Cuántos goles marcó Gyokeres en su primera temporada en el Arsenal?
Los Gunners conquistaron la Premier League la temporada pasada tras 22 años y llegaron a la final de la Liga de Campeones, donde cayeron ante el París Saint-Germain, bicampeón vigente.
Gyokeres, autor de 21 goles en todas las competiciones, ayudó a recuperar el título, aunque aún no convence como sucesor de Ian Wright, Thierry Henry o Robin van Persie.
El Arsenal sigue atento al mercado de fichajes en busca de más potencia ofensiva; según se informa, el Barcelona se ha sumado a la puja por Julián Álvarez, exjugador del Manchester City y campeón del mundo con el Atlético de Madrid.
¿Es Gyokeres el ‘9’ que el Arsenal busca desde hace tiempo?
Gyokeres podría tener más competencia pronto, pero su compatriota Schwarz cree que este jugador de 28 años puede ser la solución a largo plazo para la delantera del Arsenal.
El exinternacional sueco, que jugó en el Arsenal a mediados de los noventa, declaró a GOAL —en colaboración con Betinia— al preguntársele si Gyokeres podría plantar cara a Álvarez y otros posibles fichajes: «Es un tipo de jugador diferente. Se parece a [Brian] Brobbey, del Sunderland: un delantero muy físico, que presiona, busca espacios y complica la vida al rival.
No es un delantero elegante ni tiene los mejores regates, pero se necesitan distintos perfiles para tener éxito. En los últimos tres meses de la temporada demostró que se adaptó: empezó a marcar y fue muy productivo.
«Además, Gyokeres no hizo pretemporada el año pasado: llegó tarde y sufrió una lesión inicial por falta de preparación. En su segunda temporada veremos su mejor versión, y se pueden añadir otros perfiles para completar el puzle».
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Partidos del Arsenal: Gyokeres, listo para la pretemporada tras su eliminación del Mundial
Álvarez, concentrado con Argentina para el Mundial 2026 junto a Messi, espera fichar por el Barcelona, campeón de La Liga, lo que podría beneficiar a Gyokeres.
Tras la eliminación de Suecia en dieciseisavos ante Francia, el delantero tendrá todo el verano para incorporarse a la pretemporada del Arsenal y llegar a punto para la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto y para el debut liguero en casa ante el recién ascendido Coventry.
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