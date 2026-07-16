27 llamadas perdidas... Mochí rompe su silencio: así me despidió la Federación Tunecina

Un mes después de su repentina destitución como seleccionador de Túnez en la fase de clasificación para el Mundial 2026, el francés Sabri Lemmouchi rompió su silencio. En su primera entrevista, en el pódcast «Campo», relató la dura noche de la goleada 5-1 ante Suecia y criticó el trato de la Federación Tunecina.

En su primera aparición pública, en el podcast «Campo», Lemmouchi relató las horas posteriores a la goleada 5-1 ante Suecia en la fase de grupos.

Lemouchi afirmó: «No recibí ninguna llamada oficial de la Federación Tunecina de Fútbol para comunicarme la decisión de mi destitución, sino que me enteré a través de mi teléfono personal».

«Me desperté temprano y tenía 27 llamadas perdidas de familia y amigos; la Federación ya había emitido un comunicado anunciando mi salida. Ese fue el principio del fin», añadió.

Al día siguiente acudió al entrenamiento y algunos jugadores le mostraron su apoyo.

Lemouche cerró su intervención con una frase contundente: «Ningún entrenador puede tener éxito en estas circunstancias».

La Federación Tunecina de Fútbol lo destituyó a mitad de la fase de grupos del Mundial 2026 por los malos resultados.