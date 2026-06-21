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Sudáfrica Descripción general
Más
Posiciones
Más
Brasileirão
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|14
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Newcastle
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0