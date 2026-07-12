Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora y otras diez estrellas del Mundial se preparan para fichar este verano tras destacar en Norteamérica

Este verano no será la excepción. El Mundial 2026, el más grande de la historia, ofrecerá más partidos y selecciones, así que muchos jugadores atraerán la mirada de ojeadores, entrenadores y clubes mundiales.

Un ejemplo: el Newcastle ha acordado con el Friburgo el fichaje de Johan Manzambi, versátil delantero de 20 años que brilló con Suiza hasta cuartos de final, por 51,5 millones de libras (69 millones de dólares).

¿Quién más podría haberse ganado un traspaso tras su actuación en Norteamérica? GOAL elige a 10 jugadores que brillaron y podrían cambiar de equipo en las próximas semanas.