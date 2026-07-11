¿Suicidio o asesinato? Nuevos datos sobre el misterioso fallecimiento de la estrella sudafricana

La policía sudafricana investiga la muerte de Jaiden Adams, estrella del Sundowns, cuyo cadáver se encontró el sábado en una casa de Ciudad del Cabo.

Adams había integrado la selección sudafricana en la fase final del Mundial 2026, donde cayó en dieciseisavos ante Canadá.

Según el portal IOL, se habría suicidado, aunque la policía no ha confirmado la causa y solo anunció una investigación.

Van Vyk, portavoz policial, indicó que los agentes acudieron tras una denuncia alrededor de las once de la mañana. «Las circunstancias del suceso aún se investigan».

Su muerte llega tras un periodo difícil para su familia: su abuela, Mariana Adams, falleció a los 72 años en un hospital de Stellenbosch el 17 de junio, víspera del partido de Sudáfrica contra la República Checa en el Mundial.

A pesar de la noticia, Adams fue titular en ese partido, que terminó 1-1, y luego ingresó como suplente en la histórica victoria sobre Corea del Sur.

Fue enterrada el 27 de junio, cuando Adams aún estaba con la selección en Estados Unidos.

Nacido en Ciudad del Cabo en mayo de 2001, se formó en la cantera del Stellenbosch y en 2020 se convirtió en el primer jugador de la academia en firmar un contrato profesional.

Jugó 139 partidos con el Stellenbosch, marcó 9 goles y dio 10 asistencias. Su buen nivel lo llevó a la selección de Hugo Broos, con la que ganó la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones 2023.

En enero de 2025 fichó por el Mamelodi Sundowns por tres años y medio.