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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El misterio del partido contra Corea del Sur… Nuevos detalles sobre la muerte del jugador sudafricano

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Adams sufre una grave depresión

Pocas horas después de confirmarse el fallecimiento de Jaiden Adams, surgen nuevos detalles en Sudáfrica sobre esta inesperada noticia.

El centrocampista de 25 años, integrante de la selección Bafana Bafana para el Mundial 2026, fue hallado sin vida el sábado por la mañana.

El ministro de Deportes sudafricano confirmó el deceso, y las autoridades investigan las circunstancias de la tragedia.

Medios locales señalan que el futbolista estaba deprimido tras la muerte de su abuela hace dos semanas.

La prensa local habla de posible suicidio, aunque los investigadores aún no lo confirman.

En el Mundial 2026 jugó los tres partidos de grupo y luego se quedó en el banquillo en la eliminación ante Canadá (1-0).

Tras la victoria sobre Corea del Sur que clasificó al equipo, mientras sus compañeros celebraban, Adams se quedó solo y en silencio en el banquillo.

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