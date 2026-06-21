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RD Congo Descripción general
Más
Posiciones
Más
Ligue 1
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|12
|NEC Nijmegen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|PEC Zwolle
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|PSV Eindhoven
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|SC Heerenveen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Sparta Rotterdam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0