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«¡La plantilla está mal elegida!»: una exestrella de Inglaterra critica al «arrogante» Thomas Tuchel tras la «preocupante» actuación mundialista contra la República Democrática del Congo
Butt cuestiona las decisiones de Tuchel tras la victoria de Inglaterra
Butt criticó a Tuchel tras la floja victoria de Inglaterra 2-1 ante la República Democrática del Congo, cuestionando su táctica y la elección de la plantilla. En declaraciones exclusivas a Paddy Power, el excentrocampista inglés afirmó que Tuchel ignoró a jugadores creativos y armó un plantel de 26 hombres desequilibrado. Butt advierte que esas decisiones podrían ser un problema si Inglaterra avanza en el Mundial.
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El excentrocampista de la selección inglesa explica sus preocupaciones
Butt afirmó que la determinación de Tuchel de ceñirse a sus métodos es una fortaleza y una posible debilidad. Reconoció que ganar acallaría las críticas, pero cuestionó que el entrenador ignore otras opiniones.
«Hace lo que quiere, en el sentido de que no le importan ni los medios de comunicación ni la afición. Simplemente es terco a su manera», explicó Butt. «Si ganan así, a nadie le va a importar. Le nombrarían caballero, sería un dios. Sin embargo, resulta un poco preocupante.
«Es un técnico obstinado, incluso arrogante, que hace lo que le da la gana. Eso también es positivo; no es malo en un entrenador. Tiene un plan y se ciñe a él, sin importar el ruido exterior».
Además, criticó la convocatoria de Inglaterra, pues cree que Tuchel dejó fuera a jugadores capaces de decidir partidos igualados.
«No me importa lo que digan los demás, la convocatoria es un error», añadió. «En el fondo, nunca lo admitirá, pero sabrá que debería haber convocado a Trent Alexander-Arnold, al 100 %. Con 15 minutos por jugar y 0-0 en el marcador, seguro que miró al banquillo y echó de menos a Foden o a Palmer. Si no gana, la crítica será dura. No entiendo muchas de sus decisiones; es un desastre».
Las decisiones en el centro del campo también son objeto de críticas
Butt se mostró perplejo por el trato que Tuchel ha dado a Kobbie Mainoo y se preguntó por qué el joven del United apenas ha tenido minutos. Argumentó que dar la titularidad a Jordan Henderson en lugar de a Mainoo reflejaba una falta de confianza en la defensa inglesa y limitaba la ambición ofensiva del equipo.
«No entiendo por qué Tuchel no da ni tres minutos a Mainoo; incluso sacó antes a Henderson, lo cual no tiene sentido», afirmó Butt.
«Es evidente que Tuchel no confía en su cuarteto defensivo, por eso juega con dos mediocentros tan retrasados. Es una locura contra un equipo como el Congo. Creo que ahí es donde Kobbie Mainoo debería entrar. Contra algunos de estos equipos —Ghana, Panamá, Congo— debería haber entrado».
Además, criticó la pareja Rice-Anderson por falta de creatividad, recordó que Rice no está al 100 % y censuró a Anderson por jugar demasiado atrás y no mover el balón con eficacia.
Además, puso a nuestro mejor centrocampista, quizá el mejor de Europa la temporada pasada, de lateral derecho, lo que evidencia el problema. Aun así, Rice está lesionado; no está al 100 %, así que no entiendo por qué no lo sustituyó para darle descanso, pues tiene partidos más importantes por delante.
«Elliot Anderson no ha estado bien ni contra la República Democrática del Congo; se ha mostrado titubeante, se retrasa, recibe el balón en la zona equivocada y no rompe líneas con suficiente frecuencia».
- AFP
Aumenta la presión sobre Tuchel
Inglaterra sigue en el Mundial, pero la atención estará en la alineación que elija Tuchel. Los Tres Leones enfrentarán a México en octavos de final el lunes en Ciudad de México.
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