Butt afirmó que la determinación de Tuchel de ceñirse a sus métodos es una fortaleza y una posible debilidad. Reconoció que ganar acallaría las críticas, pero cuestionó que el entrenador ignore otras opiniones.

«Hace lo que quiere, en el sentido de que no le importan ni los medios de comunicación ni la afición. Simplemente es terco a su manera», explicó Butt. «Si ganan así, a nadie le va a importar. Le nombrarían caballero, sería un dios. Sin embargo, resulta un poco preocupante.

«Es un técnico obstinado, incluso arrogante, que hace lo que le da la gana. Eso también es positivo; no es malo en un entrenador. Tiene un plan y se ciñe a él, sin importar el ruido exterior».

Además, criticó la convocatoria de Inglaterra, pues cree que Tuchel dejó fuera a jugadores capaces de decidir partidos igualados.

«No me importa lo que digan los demás, la convocatoria es un error», añadió. «En el fondo, nunca lo admitirá, pero sabrá que debería haber convocado a Trent Alexander-Arnold, al 100 %. Con 15 minutos por jugar y 0-0 en el marcador, seguro que miró al banquillo y echó de menos a Foden o a Palmer. Si no gana, la crítica será dura. No entiendo muchas de sus decisiones; es un desastre».