El Arsenal busca refuerzos defensivos y ha incluido al lateral derecho del West Ham, Wan-Bissaka, en una lista de 11 candidatos, según TEAMTalk. El jugador de 28 años, conocido por su paso por el Crystal Palace y el Manchester United, podría ser traspasado tras el descenso de los Hammers a la Championship.

El lateral acaba de brillar en el Mundial con la República Democrática del Congo, donde superó un grupo complicado con Portugal y Colombia antes de caer por la mínima ante Inglaterra en dieciseisavos.

Mikel Arteta admira sus habilidades en el uno contra uno, y su perfil se ve como un complemento ideal para Jurrien Timber, capaz de frenar a los extremos más peligrosos de la Premier League.







