Inglaterra comenzó lenta y errática ante la República Democrática del Congo: Declan Rice falló pases, Kane perdió el balón y, a los siete minutos, un contraataque rival abrió el marcador.
El debate inmediato tras el gol se centró en la defensa de Djed Spence en el segundo palo. Nunca debería haberse llegado a ese punto. Inglaterra solo cobró vida cuando tuvo que remontar, pero siguió demasiado cautelosa. De hecho, tuvo suerte de no encajar el 2-0 en la primera parte tras el disparo al poste de Yoane Wissa.
Las ideas ofensivas brillaron por su ausencia: el plan se limitó a cederle el balón a Bellingham y esperar lo mejor. Marcus Rashford, activo pero inofensivo, no encontró espacios; Noni Madueke repitió la misma jugada una y otra vez y Elliot Anderson pareció perdido en el centro del campo. Incluso Ezri Konsa, un defensa central, fue el jugador que más pases registró en el último tercio.
Kane, sin embargo, se convirtió en héroe: marcó dos goles en los últimos 15 minutos, ambos excelentes aunque distintos, y fue aclamado como el salvador de Inglaterra; incluso se le llamó el «mejor de todos los tiempos» del país.
Tras el partido, Tuchel rechazó que Inglaterra sintiera el peso de la camiseta: «Hoy no he visto nada de eso; sería muy fácil aceptarlo, pero no lo veo», afirmó.