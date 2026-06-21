Catar Descripción general

La BBC editó los highlights tras la terrible fractura de pierna de Ismael Kone

La BBC ha tenido que modificar su resumen del Mundial tras emitir el impactante audio de la fractura de pierna del centrocampista canadiense Ismael Kone. El jugador, de 24 años, sufrió la lesión tras una entrada tardía en el partido del Grupo B contra Catar, lo que conmocionó a sus compañeros.