Catar Descripción general

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Catar

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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1بايرن ميونخ crestبايرن ميونخ342851122368689
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2بوروسيا دورتموند crestبوروسيا دورتموند34227570343673
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3لايبزيج crestلايبزيج34205966471965
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4شتوتجارت crestشتوتجارت34188871492262
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5هوفينهايم crestهوفينهايم34187965521361
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