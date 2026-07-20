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Dos selecciones árabes cierran la clasificación... La FIFA publica la clasificación definitiva de las selecciones del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
Irak
Túnez
Egipto
Marruecos
Arabia Saudí
Jordania
Catar
España
Argentina
EE. UU.
Francia
Inglaterra
Irak
Túnez
Egipto
Marruecos
Arabia Saudita
Jordania
Catar

Marruecos lidera la clasificación de las selecciones árabes y Egipto ocupa un puesto destacado.

España ganó su segunda Copa del Mundo al vencer 1-0 a Argentina en la final de ayer, que llegó a la prórroga.

El torneo, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, contó con 48 selecciones por primera vez.

Inglaterra quedó tercera tras vencer 6-4 a Francia.

La web oficial de la FIFA publicó la lista de las 48 selecciones por orden de clasificación. Para los equipos eliminados en la misma fase, el ranking se determina así:

– El número total de puntos obtenidos en todos los partidos (los que se definen en penaltis cuentan como empate).

- Diferencia de goles en todos los partidos

- El número de goles marcados en todos los partidos

Si aún hay empate, los equipos comparten la misma posición.

La clasificación final quedó así:

1. España

2. Argentina

3. Inglaterra

4. Francia

5. Noruega

6. Bélgica

7. Marruecos

7- Suiza

9. México

10. Colombia

11. Brasil

12- Estados Unidos

13. Portugal

14. Canadá

15- Egipto

16- Paraguay

17- Países Bajos

18- Alemania

19- Costa de Marfil

20. Croacia

21- Japón

22. Australia

23- República Democrática del Congo

24. Ghana

25- Ecuador

25- Sudáfrica

27- Suecia

28. Austria

29- Bosnia y Herzegovina

30- Argelia

31- Senegal

32- Cabo Verde

33- Irán

34- Corea del Sur

35- Turquía

36- Escocia

37- Uruguay

38. Arabia Saudí

39- República Checa

40- Nueva Zelanda

41- Catar

42. Curaçao

43- Panamá

44- Jordania

45- Haití

46- Uzbekistán

47- Túnez

48- Irak

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