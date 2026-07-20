Dos selecciones árabes cierran la clasificación... La FIFA publica la clasificación definitiva de las selecciones del Mundial

España ganó su segunda Copa del Mundo al vencer 1-0 a Argentina en la final de ayer, que llegó a la prórroga.

El torneo, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, contó con 48 selecciones por primera vez.

Inglaterra quedó tercera tras vencer 6-4 a Francia.

La web oficial de la FIFA publicó la lista de las 48 selecciones por orden de clasificación. Para los equipos eliminados en la misma fase, el ranking se determina así:

– El número total de puntos obtenidos en todos los partidos (los que se definen en penaltis cuentan como empate).

- Diferencia de goles en todos los partidos

- El número de goles marcados en todos los partidos

Si aún hay empate, los equipos comparten la misma posición.

La clasificación final quedó así:

1. España

2. Argentina

3. Inglaterra

4. Francia

5. Noruega

6. Bélgica

7. Marruecos

7- Suiza

9. México

10. Colombia

11. Brasil

12- Estados Unidos

13. Portugal

14. Canadá

15- Egipto

16- Paraguay

17- Países Bajos

18- Alemania

19- Costa de Marfil

20. Croacia

21- Japón

22. Australia

23- República Democrática del Congo

24. Ghana

25- Ecuador

25- Sudáfrica

27- Suecia

28. Austria

29- Bosnia y Herzegovina

30- Argelia

31- Senegal

32- Cabo Verde

33- Irán

34- Corea del Sur

35- Turquía

36- Escocia

37- Uruguay

38. Arabia Saudí

39- República Checa

40- Nueva Zelanda

41- Catar

42. Curaçao

43- Panamá

44- Jordania

45- Haití

46- Uzbekistán

47- Túnez

48- Irak