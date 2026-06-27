26 selecciones han avanzado a dieciseisavos de final y 10 han quedado eliminadas

Tras la penúltima jornada del Mundial 2026, 26 selecciones ya están en dieciseisavos y 10 han quedado eliminadas, tras una tercera fecha con resultados sorprendentes y cambios en los grupos.

Las tres selecciones anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá) avanzaron, junto con potencias como Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. En algunos grupos aún se definen los últimos cupos.

Selecciones clasificadas para los dieciseisavos de final:

Grupo 1: México, Sudáfrica

Grupo 2: Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina

Grupo 3: Brasil y Marruecos

Grupo 4: Estados Unidos, Australia y Paraguay

Grupo 5: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo 6: Países Bajos, Japón y Suecia

Grupo 7: Egipto

Grupo 8: España y Cabo Verde

Grupo 9: Francia y Noruega

Grupo 10: Argentina

Grupo 11: Colombia y Portugal

Grupo XII: Inglaterra y Ghana

Selecciones eliminadas:

Grupo 1: República Checa

Grupo 2: Catar

Grupo 3: Haití

Grupo 4: Turquía

Grupo 5: Curaçao

Grupo 6: Túnez

Grupo 8: Uruguay, Arabia Saudí

Grupo 9: Irak

Grupo 10: Jordania

Grupo 12: Panamá