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Cabo Verde Descripción general
Más
Posiciones
Más
Eredivisie
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Palmeiras
|18
|12
|5
|1
|30
|13
|17
|41
|2
|Flamengo
|17
|10
|4
|3
|31
|16
|15
|34
|3
|Fluminense
|18
|9
|4
|5
|28
|23
|5
|31
|4
|Athletico Paranaense
|18
|9
|3
|6
|24
|18
|6
|30
|5
|Bragantino
|18
|9
|2
|7
|25
|19
|6
|29