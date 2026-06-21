Cabo Verde Descripción general

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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Palmeiras crestPalmeiras18125130131741
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2Flamengo crestFlamengo17104331161534
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3Fluminense crestFluminense189452823531
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W
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4Athletico Paranaense crestAthletico Paranaense189362418630
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5Bragantino crestBragantino189272519629
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