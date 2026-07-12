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Hussein Hamdy

Traducido por

Scaloni: «Hemos brillado contra Cabo Verde y Egipto... Y esta es mi opinión sobre el partido contra Inglaterra»

L. Scaloni
Lautaro Martínez
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El viaje del tango continúa

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, celebró la clasificación a semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza y admitió que el camino fue complicado.

Según el diario español «Marca», el técnico de los campeones del mundo analizó en rueda de prensa tras el partido la clasificación y reconoció que Suiza complicó a Argentina, aunque los «albicelestes» resolvieron en la prórroga.

  • El dilema del uso excesivo de la fuerza

    Scaloni analizó el partido: «Nos enfrentamos a un rival muy intenso que nos complicó, pero lo superamos. Este encuentro nos sirve para saber a qué podemos enfrentarnos en el futuro, aunque no todas las selecciones estén a este nivel. Lo pasamos mal, pero es difícil no sufrir para llegar a semifinales, y eso nos satisface».

    Después de mes y medio aquí, la situación pintaba mal y hoy estamos en semifinales. Pensé en cambiar muchas cosas, pero esto muestra que el fútbol no es una ciencia exacta: dos más dos no siempre son cuatro.

    Sobre el próximo duelo contra Inglaterra, el seleccionador argentino afirmó: «Es solo un partido de fútbol contra una gran selección y un entrenador magnífico que aprecio, pero sigue siendo un partido y nada más».

    Sobre el balón parado, destacó: «Hay que elogiar a Alexis porque dedica mucho tiempo a trabajar las jugadas a balón parado, y es justo reconocerlo porque nos va bien en ese aspecto. No es necesario ser alto, ya que la estatura no es su punto fuerte, pero lo maneja muy bien, y creo que estamos en buena posición en ese sentido».

    Hoy sufrimos porque el rival nos estudió bien y en esta fase el aspecto físico es clave. Perdió muchos duelos individuales y eso complicó el partido. No estuvimos a nuestro nivel, pero la selección generó ocasiones. Sabíamos que el partido sería así, intentamos imponer nuestro estilo, pero no fue posible. Hay que felicitar al rival, que hizo un trabajo enorme, y eso refuerza la necesidad de seguir trabajando».

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  • El sorteo de Argentina

    El entrenador argentino destacó la ambición y fortaleza mental del equipo: «Conozco al grupo y al cuerpo técnico; ninguna adversidad nos detendrá. Sabíamos que debíamos seguir luchando. Los jugadores lo entienden, y eso me tranquiliza. En Catar éramos novatos; ahora esas situaciones ya no nos afectan. Hoy mantuvimos la calma, sabíamos que no nos rendiríamos y que en el banquillo había jugadores capaces de cambiar el partido».

    Estoy contento por Lautaro; los dos partidos que jugó fueron decisivos. No es fácil dejar fuera al máximo goleador de la Serie A, pero ellos lo entienden. No están contentos, pero luchan y empujan al equipo. No me reclaman; entrenan al máximo y, cuando entran, demuestran su nivel, y eso es lo mejor».

    Sobre quienes critican el camino de Argentina en el torneo, cerró: «Mi objetivo es mejorar lo que no hemos hecho bien. Hay que analizar el partido y luego ver las razones. La principal es el rival: se supone que estamos en el lado fácil del cuadro, pero Suiza nos lo ha complicado».

  • Un punto de inflexión

    Al ser preguntado si este había sido el peor partido de la selección en el Mundial, respondió: «Debo analizar el partido y reconocer el mérito del rival. Si los jugadores jóvenes deben salir al campo, lo harán; no es una cuestión de edad, y no es cierto que no jueguen por ser jóvenes. Otamendi ha jugado todos los partidos porque creíamos que lo necesitábamos».

    Sobre lo positivo, añadió: «Ganamos por ambición; no queríamos llegar a los penaltis ante un rival con diez, pues se habría complicado». Queríamos sentenciar en los 90 minutos, pero no pudo ser. No dominamos el balón: lo intentamos, pero ellos presionaron mucho y no pudimos seguir su ritmo».

    Hasta ahora el equipo estaba bien; hicimos una fase de grupos excelente y ganamos a Cabo Verde y Egipto. Hoy lo analizaré. Lo importante es que estamos en semifinales y eso alegra. Este lugar es un privilegio en el fútbol, no es fácil, y lo damos por sentado. Seguiremos hasta el final con todas nuestras fuerzas. La suerte puede estar de nuestro lado y la aprovecharemos».

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