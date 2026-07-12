Scaloni: «Hemos brillado contra Cabo Verde y Egipto... Y esta es mi opinión sobre el partido contra Inglaterra»

Scaloni analizó el partido: «Nos enfrentamos a un rival muy intenso que nos complicó, pero lo superamos. Este encuentro nos sirve para saber a qué podemos enfrentarnos en el futuro, aunque no todas las selecciones estén a este nivel. Lo pasamos mal, pero es difícil no sufrir para llegar a semifinales, y eso nos satisface».

Después de mes y medio aquí, la situación pintaba mal y hoy estamos en semifinales. Pensé en cambiar muchas cosas, pero esto muestra que el fútbol no es una ciencia exacta: dos más dos no siempre son cuatro.

Sobre el próximo duelo contra Inglaterra, el seleccionador argentino afirmó: «Es solo un partido de fútbol contra una gran selección y un entrenador magnífico que aprecio, pero sigue siendo un partido y nada más».

Sobre el balón parado, destacó: «Hay que elogiar a Alexis porque dedica mucho tiempo a trabajar las jugadas a balón parado, y es justo reconocerlo porque nos va bien en ese aspecto. No es necesario ser alto, ya que la estatura no es su punto fuerte, pero lo maneja muy bien, y creo que estamos en buena posición en ese sentido».

Hoy sufrimos porque el rival nos estudió bien y en esta fase el aspecto físico es clave. Perdió muchos duelos individuales y eso complicó el partido. No estuvimos a nuestro nivel, pero la selección generó ocasiones. Sabíamos que el partido sería así, intentamos imponer nuestro estilo, pero no fue posible. Hay que felicitar al rival, que hizo un trabajo enorme, y eso refuerza la necesidad de seguir trabajando».