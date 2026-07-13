Jamiro Monteiro, participante en el Mundial, ficha por otro equipo de la Eredivisie

Jamiro Monteiro, de 32 años, firma con el NEC hasta 2028 tras quedar libre del PEC Zwolle.

«Jamiro aporta mucha experiencia, tanto de la Eredivisie como del extranjero y a nivel internacional», afirma Carlos Aalbers, director técnico del NEC. «Juega con mucha intensidad y, por eso, encaja bien en el estilo de juego del NEC».

El lunes, el periodista Mounir Boualin adelantó que el fichaje estaba cerca. Finalmente, el acuerdo se cerró y Monteiro portará el dorsal 35.

En sus dos temporadas con el PEC Zwolle disputó 52 partidos, marcó cinco goles y dio cinco asistencias.

Antes defendió los colores de SC Cambuur, Heracles Almelo, FC Metz, Philadelphia Union, San José Earthquakes y Gaziantepspor.

En el Mundial sorprendió al llegar a dieciseisavos con Cabo Verde, donde fue titular ante España (0-0), Uruguay (2-2), Arabia Saudí (0-0) y Argentina (derrota 3-2 tras prórroga).

El NEC ya había incorporado a Perr Schuurs, Kaj Sierhuis, Adam Tahaui y Tobias Storm, mientras que Kodai Sano fichó por el TSG Hoffenheim.