Bono, Egipto y Zidane, «el cómplice»... Un periódico argentino se burla de la «conspiración de la FIFA»

El diario argentino «Olé» respondió con una sátira mordaz a las acusaciones de que la FIFA favorece a la selección argentina en el Mundial 2026, detallando 18 supuestos casos de «ayuda» desde el inicio del torneo.

El principal diario deportivo argentino publicó hoy un extenso reportaje satírico en respuesta a las críticas que crecen tras cada partido de los campeones de 2022, sobre todo después de que Egipto denunciara «cosas raras» y «apoyo a todos los niveles» tras caer en octavos.

La polémica creció tras los cuartos contra Suiza, cuando la expulsión del delantero Breel Embolo generó malestar. Su compañero Dan Ndowi declaró: «Esta noche ha habido dos tipos de arbitraje: uno a su favor y otro a nuestro favor. Es difícil de aceptar».

Para responder a esas críticas, el diario enumeró con ironía 18 supuestas “ayudas” de la FIFA a Argentina, entre ellas: «Le prometieron al portero argelino una recompensa especial. Necesitaban que Messi marcara por fin un hat-trick en un Mundial; por eso no pudo rematar al ángulo superior y por eso no reaccionó ante el disparo preciso; todo estaba amañado».

Sobre la expulsión de Embolo añadió: «Seguro que Gianni Infantino, desde su palco con walkie-talkie, ordenó al VAR no echar a Embolo tras su dura entrada a Paredes».

«L’Olé» no solo defendió a su selección, sino que también criticó a las grandes eliminadas, señalando que «la FIFA convenció a Brasil para que renunciara a su estilo con Carlo Ancelotti, y el resultado: una goleada ante Haaland y vuelta a las playas de Río».

Y añadió en tono sarcástico: «Holanda era la gran favorita según los algoritmos, así que celebraron una reunión secreta para planear su eliminación; la enviaron a la tanda de penaltis contra Marruecos y a un jugador especializado como Bono, una jugada magistral».

Sobre el partido de Egipto, añadió: «Cuando se modificó la norma del VAR para revisar jugadas antes del gol, ya preveían la falta sobre Lisandro Martínez; todo estaba previsto».

Y cerró: «Por eso no hay duda de que la FIFA favorece a Argentina», en respuesta a quienes acusan a los campeones de recibir ayuda arbitral u organizativa.

La polémica sobre el juego de Argentina y los arbitrajes no cesará mientras el “tango” avance hacia la final, con cada decisión bajo la lupa de rivales y prensa.