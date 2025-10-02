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Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Marcos Moreno

Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de Premier League

El futbol inglés ha ganado muchos fanáticos en México, los cuales semana a semana están pendientes de lo que pasa en la mejor liga del mundo.

La Premier League 2025-26 ya ha dado inicio y el Liverpool, de la mano de Arne Slot y su millonaria inversión, defenderá el título conseguido el año pasado y buscará repetir lo hecho para convertirse en el equipo con más títulos de liga en la historia de Inglaterra.

Manchester City y Arsenal apuntan a ser las máximas amenazas de los Reds en la persecución del campeonato, mientras que a los otros integrantes del 'Big Six' como Chelsea, Manchester United y Tottenham no se les puede descartar por el poderío de su plantilla que fácilmente los vuelven candidatos. 

Para esta temporada, habrá presencia mexicana en la Premier con Raúl Jiménez en el Fulham y Julián Araújo en el Bournemounth, quienes con sus respectivos equipos intentarán alejarse de la zona de descenso y pelear por estar en puestos de zona de competencias europeas en una de las ligas más competitivas del planeta.

En GOAL te decimos cómo ver en México todos los partidos de la Premier League:

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LA PREMIER LEAGUE

En México, los derechos de la Premier League son compartidos, pues el 50% los posee TNT Sports y el otro 50% los tiene Fox, por lo que jornada a jornada se dividen los partidos que transmiten en sus pantallas. En streaming, en sus plataformas es donde se pueden ver los juegos, siendo HBO Max y Caliente TV las encargadas de esto.

La FA Cup se transmite también de manera compartida por TNT Sports/HBO Max y Fox/Caliente TV, mientras que la Carabao Cup va en exclusiva a través de ESPN y Disney Plus en streaming.

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Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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