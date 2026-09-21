El Arsenal no tiene intención de desprenderse de Madueke durante el próximo mercado de fichajes de enero. Arteta sigue considerando al extremo de 24 años una parte crucial de su plantilla en el Emirates Stadium, pese a su limitada participación en la liga.

Según Football Insider, el Arsenal está totalmente preparado para rechazar cualquier acercamiento por el delantero este invierno. Incluso aunque aumente la frustración del jugador a nivel doméstico, el Arsenal sigue completamente comprometido a mantener intacta su unidad ofensiva.

Arteta simplemente no quiere perder profundidad de jugadores veteranos a mitad de una exigente temporada. Madueke sigue formando parte de los planes inmediatos del entrenador.