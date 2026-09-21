Tras salir del sistema de cantera del Manchester City y exhibir su talento en el escenario de la Premier League con el Ipswich, Delap era considerado de forma generalizada como el heredero lógico al trono del rey Kane.

Un traspaso de 30 millones de libras (40 millones de dólares) a Stamford Bridge no salió como estaba previsto, a pesar de convertirse en campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, ya que solo marcó tres goles con el Chelsea en 47 apariciones en todas las competiciones.

Su cotización sufrió un duro golpe en el oeste de Londres, pero el Forest seguía dispuesto a convertirlo en su fichaje récord por 50 millones de libras (67 millones de dólares) durante el verano de 2026. Delap ya se ha estrenado con el Liverpool y ha mostrado viveza en sus primeras apariciones con su nuevo club.