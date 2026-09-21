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Qué «necesita» Liam Delap para convertirse en el sucesor en Inglaterra del «especial» Harry Kane, con un exdelantero de Inglaterra que espera que el nuevo fichaje del Nottingham Forest pueda ser el elegido
Delap se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Nottingham Forest
Tras salir del sistema de cantera del Manchester City y exhibir su talento en el escenario de la Premier League con el Ipswich, Delap era considerado de forma generalizada como el heredero lógico al trono del rey Kane.
Un traspaso de 30 millones de libras (40 millones de dólares) a Stamford Bridge no salió como estaba previsto, a pesar de convertirse en campeón del Mundial de Clubes de la FIFA, ya que solo marcó tres goles con el Chelsea en 47 apariciones en todas las competiciones.
Su cotización sufrió un duro golpe en el oeste de Londres, pero el Forest seguía dispuesto a convertirlo en su fichaje récord por 50 millones de libras (67 millones de dólares) durante el verano de 2026. Delap ya se ha estrenado con el Liverpool y ha mostrado viveza en sus primeras apariciones con su nuevo club.
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Delap y Madjo, entre los candidatos a suceder a Kane
La continuidad en el City Ground debería ayudar al corpulento delantero a recuperar la chispa perdida, ya que cualquier goleador necesita confianza y el respaldo del entrenador para rendir con regularidad.
Si de cara a puerta responde a orillas del Trent, entonces Delap, que fue 12 veces internacional con la sub-21, debería entrar en la pelea por una primera convocatoria con la absoluta en algún momento. Inglaterra necesita desesperadamente a alguien que siga los pasos del capitán Kane, récord tras récord.
Ahora mismo hay pocos candidatos evidentes, mientras un incombustible futbolista de 33 años sigue rindiendo al máximo nivel, pero Delap, junto a la joya de 17 años del Aston Villa Brian Madjo, está entre los que quieren demostrar que habrá vida después del más prolífico de los nueves.
¿Quién seguirá los pasos de Kane como el 9 de Inglaterra?
Preguntado por quién cree que ocupará ese puesto en el futuro, el exdelantero de Inglaterra Zamora, que hablaba en asociación con apuestas de la Premier League de BetWright, dijo a GOAL: «La verdad es que no lo sé. Harry Kane es extremadamente, extremadamente especial. No hay muchos como él y tratar de ocupar su lugar va a ser, antes que nada, una tarea muy, muy complicada. No sé quién va a ser esa persona que entre.
«Posiblemente Dalap. Tengo interés por ver cómo encaja el golpe de la situación del Chelsea. De hecho, pensé que iba a ser alguien realmente especial. Ha sufrido un pequeño revés y me interesa ver cómo lidia con eso después de la trayectoria que llevaba, apuntando a las estrellas, con un bache por lesiones e irregularidad y sin tantos goles como probablemente le habría gustado en el Chelsea. Pero sí, potencialmente es uno de ellos.
«Creo que necesita encajar en el tipo de equipo adecuado. Tiene que encajar en el tipo de equipo adecuado, pero Harry es alguien muy difícil de seguir».
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Partidos y goles: el impresionante récord de Kane con Inglaterra
Kane ha marcado 85 goles con Inglaterra y confiará en alcanzar los tres dígitos, convirtiéndose de paso en centenario internacional, antes siquiera de pensar en colgar las botas. También está a solo cuatro partidos de igualar el récord histórico de apariciones de Peter Shilton.
Dejará un vacío enorme cuando llegue el día de despedirse de la selección inglesa, y jugadores como Delap, que creerá que el Forest es el «equipo adecuado» para él, tendrán la tarea de demostrar que son capaces de seguir los pasos de una leyenda.
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