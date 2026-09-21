El Chelsea buscaba desesperadamente un sustituto para Enzo en la recta final del mercado de verano e identificó a Camara como su objetivo prioritario, con el club londinense alcanzando un acuerdo para hacerse con el jugador de 22 años por 47 millones de libras.

A pesar de que el entrenador Xabi Alonso esperaba la llegada del internacional senegalés, el Mónaco abandonó abruptamente las negociaciones justo al cierre del plazo. Esto dejó al conjunto del oeste de Londres falto de efectivos en el centro del campo y obligó al prometedor joven a permanecer en el Principado.

Desde que el traspaso se frustró, Camara se ha afianzado en el once inicial del Mónaco. Ha jugado cada minuto de sus primeros partidos de la Conference League, viendo puerta en una victoria por 3-2 sobre el Gornik Zabrze, y ha participado en los cinco encuentros de la Ligue 1 para ayudar a su equipo a situarse en lo más alto de la clasificación.



