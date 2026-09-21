Jonathan Moscrop
Traducido por
«¡Aquí se está mejor!» - A Lamine Camara le piden que rechace el traspaso al Chelsea un exfracaso de los Blues mientras el Liverpool entra en la carrera
Un desplome de última hora frena el traspaso a Stamford Bridge
El Chelsea buscaba desesperadamente un sustituto para Enzo en la recta final del mercado de verano e identificó a Camara como su objetivo prioritario, con el club londinense alcanzando un acuerdo para hacerse con el jugador de 22 años por 47 millones de libras.
A pesar de que el entrenador Xabi Alonso esperaba la llegada del internacional senegalés, el Mónaco abandonó abruptamente las negociaciones justo al cierre del plazo. Esto dejó al conjunto del oeste de Londres falto de efectivos en el centro del campo y obligó al prometedor joven a permanecer en el Principado.
Desde que el traspaso se frustró, Camara se ha afianzado en el once inicial del Mónaco. Ha jugado cada minuto de sus primeros partidos de la Conference League, viendo puerta en una victoria por 3-2 sobre el Gornik Zabrze, y ha participado en los cinco encuentros de la Ligue 1 para ayudar a su equipo a situarse en lo más alto de la clasificación.
- PRESSE SPORTS
Zakaria y Camara reflexionan sobre el traspaso fallido
Después de ver cómo su compañero en el centro del campo brillaba en una reciente victoria sobre el Lens, Zakaria admitió que intentó activamente disuadir a Camara de fichar por su antiguo club. El internacional suizo vivió una complicada cesión en Stamford Bridge y sintió la necesidad de ofrecerle a su compañero algunos consejos sobre su carrera.
«¿Chelsea? Le dije que estaba bien, pero que aquí está mejor», declaró Zakaria a los periodistas. «Conozco al jugador y a la persona que es; es muy profesional. Creo que [la saga del traspaso] le ha dado aún más fuerza. Hoy estuvo increíble».
El propio Camara mantiene los pies en el suelo pese a no haber podido concretar un lucrativo traspaso a la Premier League. Hablando antes de un reciente empate con el Strasbourg, el centrocampista confirmó que ya ha dejado atrás la decepción y que está totalmente comprometido con su club actual.
«Existía la posibilidad de que me marchara», afirmó Camara. «No salió en el último momento y eso forma parte del fútbol. He pasado página y estoy centrado en la temporada. Puedo ayudar mucho al equipo. El fútbol va rápido. Quizá surjan otras oportunidades. Pero por ahora, sigo centrado en la temporada con el Monaco».
Los rivales acechan para fichar al centrocampista
El Chelsea no ha abandonado su persecución de la estrella del Mónaco y planea lanzar una nueva oferta cuando se reabra el mercado. El experto en fichajes Gianluca Di Marzio confirmó que el Chelsea sigue deseando cubrir el vacío dejado por la salida de Fernandez.
«¿Renovará el Chelsea su interés en Camara? Creo que sí, porque todo cambió para Camara en el último minuto», dijo Di Marzio. «El Chelsea necesita a un jugador en esa posición después de que Enzo se fuera, así que creo que en enero lo intentarán de nuevo. Obviamente, es difícil decir ahora mismo si se cerrará algo o no. El Chelsea volverá a la carga».
Sin embargo, ahora se enfrenta a una competencia formidable del Liverpool. Di Marzio afirma que el club de Merseyside está siguiendo la disponibilidad de Camara mientras evalúa la situación contractual de Alexis Mac Allister, con el objetivo de reforzar sus opciones en el centro del campo antes del mercado de verano.
- Getty Images Sport
Se vislumbra una guerra de ofertas en enero
El Mónaco se prepara para una avalancha de ofertas este invierno, ya que varios pesos pesados de la Premier League se disponen a pelear por los servicios de Camara. El conjunto francés ocupa la cima de la Ligue 1, y el continuo e impresionante estado de forma del centrocampista senegalés no hará más que elevar su tasación.
Con el Liverpool buscando blindar su centro del campo ante posibles disputas contractuales y el Chelsea desesperado por completar la reconstrucción de la plantilla de Alonso, Camara apunta a convertirse en una pieza muy cotizada en enero. Ahora debe mantener la concentración en Francia mientras la especulación sobre su traspaso se intensifica de forma inevitable.
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