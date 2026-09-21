Michael Carrick ofrece una preocupante actualización sobre la lesión de Benjamin Sesko mientras el delantero del Manchester United sufre un nuevo contratiempo

Sesko fue una ausencia destacada cuando el Manchester United se desplazó a Craven Cottage para enfrentarse al Fulham el domingo. El delantero esloveno se quedó fuera de la convocatoria tras sufrir molestias después de haber sido titular en la derrota por 3-2 en la Carabao Cup ante el Brighton el miércoles.

El último contratiempo es una recaída de la misma lesión en la espinilla que ya había mantenido al jugador de 23 años alejado de los terrenos de juego durante más de dos meses. Aquella lesión inicial le impidió disputar los tres últimos partidos de la pasada temporada y le obligó a perderse por completo la pretemporada del United.



