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Liga MX Femenil

Liga MX Femenil Resumen

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

Balón de Oro: PSG y Arsenal encabezan los nominados a Club del Año

La carrera por los honores del Balón de Oro 2026 se ha calentado oficialmente con el anuncio de los nominados a los prestigiosos premios al Club del Año. El París Saint-Germain, campeón de Europa en las dos últimas ediciones, busca defender su corona masculina ante un Arsenal al alza y un Bayern de Múnich dominante, mientras que un Barcelona ganador del triplete entra en la categoría femenina con la firme misión de recuperar su trono.

Ballon d'OrArsenal
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Partido de la Liga MX suspendido tras el asesinato del jefe del cártel

El fútbol mexicano se ha visto sumido en un estado de incertidumbre tras la noticia de que varios partidos importantes han sido pospuestos debido a una grave crisis de seguridad. La decisión de suspender los partidos se tomó rápidamente después de que el ejército mexicano matara al líder de uno de los cárteles de la droga más poderosos del país en una localidad situada a solo dos horas de Guadalajara, una ciudad clave para la próxima Copa del Mundo de 2026. La muerte de esta figura de alto rango ha despertado una preocupación inmediata por la seguridad pública en varios estados.

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1Monterrey crestMonterrey87013392421
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3FC Juarez crestFC Juarez860295418
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5Club Leon crestClub Leon84041512312
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Apertura Grupo B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1CF America crestCF America87103773022
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2CD Guadalajara Chivas crestCD Guadalajara Chivas96032011918
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3Atletico de San Luis crestAtletico de San Luis85032115615
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4Pumas UNAM crestPumas UNAM84041714312
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