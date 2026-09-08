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Liga MX Femenil
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Liga MX Femenil, partidos y resultados
Más
domingo, 20 de septiembre
jueves, 24 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
Posiciones
Apertura Grupo A
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Monterrey
|8
|7
|0
|1
|33
|9
|24
|21
|2
|Tigres
|8
|7
|0
|1
|28
|8
|20
|21
|3
|FC Juarez
|8
|6
|0
|2
|9
|5
|4
|18
|4
|Toluca
|8
|5
|1
|2
|19
|15
|4
|16
|5
|Club Leon
|8
|4
|0
|4
|15
|12
|3
|12
Más
Apertura Grupo B
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|CF America
|8
|7
|1
|0
|37
|7
|30
|22
|2
|CD Guadalajara Chivas
|9
|6
|0
|3
|20
|11
|9
|18
|3
|Atletico de San Luis
|8
|5
|0
|3
|21
|15
|6
|15
|4
|Pumas UNAM
|8
|4
|0
|4
|17
|14
|3
|12
|5
|Atlas
|8
|2
|3
|3
|9
|17
|-8
|9