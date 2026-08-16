Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX Femenil - Jornada 4 21 ago 2026 - 19:00

Cómo ver Pumas UNAM vs Queretaro en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Pumas UNAM y Queretaro de la Liga MX Femenil se transmitirá en vivo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Pumas UNAM recibe a Queretaro en un partido de la Liga MX Femenil que llega en un momento determinante para ambos clubes en la tabla del Apertura.

Las universitarias afrontan este compromiso con resultados mixtos en las últimas semanas. El triunfo ante Necaxa el 9 de agosto les dio oxígeno, aunque la goleada recibida frente a Club León sigue siendo una sombra reciente sobre su rendimiento.

Queretaro, por su parte, llega en un momento de clara dificultad. Las visitantes acumulan cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y no han logrado sumar de a tres desde abril.

En el Grupo A del Apertura, Queretaro figura en la novena posición, mientras que Pumas UNAM ocupa el tercer lugar del Grupo B, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad para las locales de consolidar su posición en la competencia.

El historial reciente entre ambos equipos añade un componente interesante: los últimos encuentros han sido disputados y con goles, con Pumas como el equipo más regular cuando juega en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información oficial disponible sobre el estado del plantel de Pumas UNAM para este partido. No se han confirmado lesiones, suspensiones ni la alineación probable del cuerpo técnico local.

Tampoco se cuenta con datos sobre bajas o convocatoria de Queretaro. Esta sección se actualizará con la información más reciente conforme se acerque la fecha del encuentro.

Forma

Pumas UNAM llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue un triunfo a domicilio ante Necaxa por 2-1 el 9 de agosto. En ese tramo también empataron 1-1 con Cruz Azul y 2-2 con Puebla, aunque sufrieron una derrota contundente ante Club León por 5-2. En total, las universitarias marcaron nueve goles y recibieron once en ese período.

Queretaro atraviesa un momento complicado: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. Cayeron 2-1 ante Santos Laguna el 8 de agosto y también perdieron 3-1 frente a CD Guadalajara Chivas. Su único punto en este tramo lo obtuvieron con un empate sin goles ante Puebla en abril. Las visitantes anotaron cinco goles y encajaron diez en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de enero de 2026, cuando Pumas UNAM venció a Queretaro por 4-1 en condición de local en la Liga MX Femenil. En los cinco últimos duelos entre ambos clubes, Pumas acumula dos victorias, una derrota y un empate, más un triunfo adicional también por 4-1 registrado en mayo de 2024. Queretaro logró imponerse en septiembre de 2025 con un 2-1 jugando como local.

Clasificación

En el Apertura de la Liga MX Femenil, Pumas UNAM ocupa la tercera posición del Grupo B, mientras que Queretaro se ubica novena en el Grupo A.