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Nominados al Club del Año del Balón de Oro 2026: PSG, Arsenal y Bayern de Múnich lideran la lista de finalistas masculina para los prestigiosos premios mientras el Barcelona vuelve al primer plano
El PSG aspira a conquistar la gloria por segundo año consecutivo
El Paris Saint-Germain se ha consolidado con firmeza como el equipo a batir en la escena global y vuelve a situarse en primera línea de la conversación por el Balón de Oro. Después de hacerse con el premio de 2025 tras su primer triunfo europeo, el gigante francés aspira a convertirse en ganador consecutivo del trofeo al Club Masculino del Año después de conquistar su segunda Champions League.
Sin embargo, el camino hacia un segundo título consecutivo no será fácil para el campeón de la Ligue 1. Su dominio está siendo cuestionado por varios pesos pesados europeos que también han firmado temporadas históricas. La lista de nominados refleja una amplia variedad de historias de éxito de todo el continente y de fuera de él, lo que garantiza que la decisión final será uno de los aspectos más debatidos de la próxima gala.
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Arsenal y Bayern encabezan el grupo perseguidor
El principal de los aspirantes es el Arsenal, que disfrutó de un año verdaderamente transformador bajo la dirección de Mikel Arteta. El conjunto londinense puso por fin fin a su espera de 22 años por un título de la Premier League, resistiendo una dura competencia en el ámbito nacional para regresar a la cima del fútbol inglés.
Junto a ellos, en la lista de finalistas, está el gigante alemán Bayern de Múnich, que ha experimentado una revolución táctica bajo las órdenes de Vincent Kompany. Liderado por la prolífica capacidad goleadora del capitán de Inglaterra Harry Kane, que a su vez es uno de los principales candidatos al Balón de Oro individual, el Bayern ha practicado uno de los fútbols ofensivos más impresionantes del mundo.
Reconocimiento global e historias de superación de los tapados
La lista de nominados a Club Masculino del Año se completa con dos clubes que ponen de relieve el alcance global de este deporte. El conjunto noruego Bodo/Glimt se ha ganado su lugar entre la élite tras una impresionante trayectoria en la Champions League, donde desafió todos los pronósticos para derrotar a gigantes como el Atlético de Madrid y el Manchester City. Su inclusión es una prueba de su increíble rendimiento por encima de las expectativas en la escena europea.
Junto a ellos, para completar este panorama internacional, está el gigante brasileño Flamengo. El club de Río logró su nominación tras una temporada de supremacía nacional y continental, al conquistar el título del Campeonato Brasileño y levantar la Copa Libertadores por una notable tercera vez en solo seis años.
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Barcelona y el City luchan por la corona femenina
En la categoría de Club Femenino del Año, la competencia es igual de feroz, ya que el Barcelona busca recuperar su estatus como la principal potencia del mundo. El conjunto catalán logró un espectacular triplete nacional y conquistó otro título de la Liga de Campeones, lo que le convierte en el claro favorito para el premio de 2026. Después de haber ganado las dos primeras ediciones de este galardón en 2023 y 2024, fue desplazado momentáneamente por el Arsenal en 2025.
La competencia del Barcelona está encabezada por el campeón inglés Manchester City y el vencedor alemán Bayern de Múnich, ambos con avances significativos para cerrar la brecha en la cima del fútbol femenino. A ellos se suman el gigante francés OL Lyonnes y el equipo mexicano Club América, que conquistó la Concacaf W Champions Cup.
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