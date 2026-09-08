El Paris Saint-Germain se ha consolidado con firmeza como el equipo a batir en la escena global y vuelve a situarse en primera línea de la conversación por el Balón de Oro. Después de hacerse con el premio de 2025 tras su primer triunfo europeo, el gigante francés aspira a convertirse en ganador consecutivo del trofeo al Club Masculino del Año después de conquistar su segunda Champions League.

Sin embargo, el camino hacia un segundo título consecutivo no será fácil para el campeón de la Ligue 1. Su dominio está siendo cuestionado por varios pesos pesados europeos que también han firmado temporadas históricas. La lista de nominados refleja una amplia variedad de historias de éxito de todo el continente y de fuera de él, lo que garantiza que la decisión final será uno de los aspectos más debatidos de la próxima gala.







