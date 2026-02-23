AFP
Se pospone un partido de la Liga MX después de que el ejército mexicano matara a un jefe de un cártel cerca de Guadalajara, ciudad sede del Mundial de 2026
Se posponen los partidos debido a la escalada de las operaciones militares.
La decisión de suspender los partidos se tomó después de que el ejército mexicano confirmara la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La operación se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, a solo dos horas de Guadalajara. El fútbol mexicano se paralizó el domingo, ya que se pospusieron cuatro partidos profesionales a raíz de la escalada de operaciones militares. En la Liga MX, se canceló el partido entre Querétaro y Juárez FC, mientras que también se aplazó el «Clásico Nacional» entre los pesos pesados Chivas y América en la primera división femenina. También se suspendieron dos partidos de la segunda división, mientras las autoridades se apresuraban a controlar la volátil situación.
El malestar generalizado afecta al transporte regional.
Inmediatamente después de la muerte del líder del cártel, estalló la violencia en toda la región. Según los informes, los miembros del cártel incendiaron vehículos y bloquearon las principales carreteras en casi una docena de estados mexicanos, lo que supuso una pesadilla logística tanto para los equipos como para los aficionados. Estos «narcobloqueos» son una táctica habitual utilizada por los grupos criminales para obstaculizar el movimiento de las fuerzas de seguridad, pero a menudo provocan la paralización total de las vías de transporte civiles.
A pesar del caos, algunos eventos deportivos están intentando continuar según lo previsto. Se espera que el Abierto de México, un torneo de tenis de la ATP que se celebra en Acapulco, Guerrero, comience el lunes. Los organizadores emitieron un comunicado el domingo en el que afirmaban que «el torneo continúa con normalidad».
Sin embargo, el mundo del fútbol permanece en alerta máxima mientras la situación de seguridad sigue evolucionando, y los responsables de la liga dan prioridad a la seguridad de los jugadores y los espectadores por encima del calendario nacional.
Las preocupaciones por la seguridad afectan al anfitrión de la Copa del Mundo de 2026
La proximidad de la violencia a Guadalajara es una gran preocupación para los organizadores de la FIFA. Actualmente, está previsto que la ciudad acoja cuatro partidos durante el torneo ampliado en junio, incluidos dos encuentros en los que participará Corea del Sur. Otros pesos pesados internacionales, como España, Uruguay, Colombia y la coanfitriona México, también tienen previsto jugar en la ciudad. El CJNG está considerado como la organización criminal más dominante de México, con unos 19 000 miembros y presencia en 21 de los 32 estados del país, y ha sido designado anteriormente como organización terrorista extranjera por el Gobierno de Estados Unidos.
Un portavoz de Lemus declaró el domingo a The Athletic que la oficina del gobernador no había recibido ninguna comunicación de la FIFA «que nos deba preocupar». «Estamos centrados en controlar la situación», afirmó el portavoz.
La incertidumbre rodea el partido amistoso de la selección nacional
La interrupción también plantea importantes interrogantes con respecto al parón internacional. La selección mexicana tiene previsto enfrentarse a Islandia en un partido amistoso el miércoles en el estadio Corregidora de Querétaro. Hasta el domingo por la noche, la federación mexicana de fútbol no había tomado ninguna medida pública para posponerlo. Los aficionados esperan una declaración oficial sobre si el partido de El Tri se celebrará o si la situación de seguridad obligará a reajustar el calendario internacional.
El aplazamiento del partido femenino entre Chivas y América es especialmente notable dada la rivalidad y la gran afluencia de público que suele atraer este encuentro. Dado que Guadalajara es la sede del Chivas, la seguridad de la ciudad sigue siendo objeto de un intenso escrutinio. A medida que se acerca la Copa del Mundo de 2026, la FIFA y los organizadores locales observarán con gran interés la respuesta del Gobierno a este último brote de violencia, con la esperanza de que se pueda restablecer la estabilidad en uno de los centros futbolísticos más apasionados de Norteamérica.
