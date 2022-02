Xavi: "Son errores nuestros, tenemos que ser autocríticos"

Espanyol y Barça empataron a dos en el derbi catalán en Cornellà-El Prat tras un partidazo, en el que el conjunto blaugrana logró salvar un punto en el minuto 96 de encuentro con un cabezazo preciso de Luuk de Jong. El Barcelona fue superior por momentos, pero no supo sentenciar tras el 0-1 de Pedri y permitió que el Espanyol recuperara fuerzas y se pusiera por delante.

Para Xavi, el equipo culé tiene que hacer autocrítica y seguir trabajando, sobre todo en la efectividad en las áreas, en las que el Barça perdona y comete demasiados errores. Estas son las reflexiones del técnico:

Demasiados goles en contra: "Concedemos demasiado, sí. El primer gol es en una salida de balón donde no hacía falta arriesgar y en el segundo nos toman la espalda. Es un cambio de sistema, el equipo defendía diferente, tienen que ir trabajando. Son errores nuestros, tenemos que ser autocríticos. No hemos sido efectivos cuando dominábamos. Los goles del Espanyol han sido en los momentos que hemos estado bien. Tenemos que minimizar los errores para no perder más puntos".

Este empate cambia planes: "Podía haber sido un paso atrás en la derrota. No lo es tanto un punto. Es un campo difícil, aquí perdió el líder. No hemos sido tan efectivos como el día del Atleti y esto nos ha complicado. Y los errores que hemos cometido ellos los han aprovechado. Se podía haber ganado, pero también perdido. Habría sido injusto".

Qué ponía el papel: "Hemos cambiado de sistema. Con el ruído del público no se escucha, no llego a hablar con los extremos o laterales de la banda contraria. Hemos hecho el 3-4-3, hemos arriesgado mucho, pero al final hemos sacado un punto. Nos han venido bien las entradas de Ousmane, Luuk y Nico. Seguimos teniendo fe y seguimos queriendo. No hemos jugado de manera notable o excelente, pero hemos hecho lo suficiente para ganar".

La lesión de Araujo: "Parece que son molestias. Ya las tuvo durante la esmana y ha hecho un esfuerzo por jugar. Se ha ido resintiendo y al descanso hemos decidido no arriesgar".

Dembélé: "Ya dije ayer que es uno más y que nos puede ayudar. Ha entrado bien, rápido, vertical. Es lo que le pedimos. Es uno más para la causa".

Demasiado riesgo?: "Hemos puesto a dos extremos y dos delanteros, hemos arriesgado mucho. Y nos ha salido bien. Pero hay que ser autocríticos, hay que mejorar muchas cosas".

Dominar, pero no sentenciar: "Lo hemos buscado y lo hemos tenido. Con Ferran hemos hecho dos remates y con Adama uno muy claro en el que ha estado muy bien Diego López. El último pase no acaba de ser bueno. Con el 1-1 hemos empezado muy bien la segunda parte, ha sido una pena. Hemos generado para marcar el 1-2, pero al final han sido más efectivos ellos".