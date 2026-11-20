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VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 12 21 nov 2026 - 07:00 Volkswagen Arena

El VfL Wolfsburg recibe en el Volkswagen Arena al Holstein Kiel, penúltimo de la tabla, en un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos equipos se juegan puntos importantes en la ajustada lucha por el ascenso y por evitar el descenso, respectivamente.

Tras una temporada irregular, el Wolfsburg ocupa el quinto puesto y ha obtenido resultados dispares últimamente. El club busca, a las órdenes de Tobias Strobl, la regularidad necesaria para aspirar seriamente al ascenso.

El Kiel, por su parte, atraviesa una situación difícil. Como colista, el equipo de Michel Kniat necesita puntos con urgencia para no perder el contacto con la zona media de la tabla.

El Kiel regresó del parón de selecciones con una contundente victoria por 4-0 ante el Odense BK en un amistoso, pero en la liga las cosas no le han ido nada bien últimamente. Dos derrotas consecutivas en partidos oficiales aumentan la presión sobre el equipo.

El Wolfsburg aprovechó el parón para ganar 2-0 al Union Berlin en un amistoso, después de que una derrota en casa por 2-1 ante el Hertha BSC hubiera dejado un sabor amargo. El partido en el Volkswagen Arena promete ser un duelo abierto.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo por TV y streaming, así como la hora de inicio y los datos más recientes sobre las plantillas.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el VfL Wolfsburg y el Holstein Kiel?

El Wolfsburg llega a este partido con un balance desigual: en sus últimos cinco encuentros oficiales, el VfL sumó dos victorias y un empate, y sufrió dos derrotas. En el más reciente perdió 2-1 en casa ante el Hertha BSC, mientras que antes había vencido 2-0 al Osnabrück. En total, el Wolfsburg marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

El Kiel también suma dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro de liga más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante el Arminia Bielefeld. Antes había perdido 0-1 frente al Greuther Fürth. En esos cinco encuentros, el equipo marcó siete goles y encajó seis.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: alineaciones

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: estado de forma

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: enfrentamientos directos

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel: las clasificaciones