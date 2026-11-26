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VfL Bochum vs. Darmstadt: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 13 27 nov 2026 - 12:30 Vonovia Ruhrstadion

El VfL Bochum recibe al Darmstadt en el Vonovia Ruhrstadion para disputar un partido de la segunda división alemana. Ambos equipos buscan recuperar la estabilidad tras unas semanas irregulares.

El Bochum, entrenado por Uwe Rösler, ocupa la undécima posición. En su último partido perdió por 2-0 en el campo del St. Pauli, después de haber ganado cuatro encuentros oficiales consecutivos.

El Darmstadt, con Florian Kohfeldt al frente, ocupa la decimosexta posición y se encuentra en la parte baja de la tabla. Sin embargo, su último partido dejó motivos para el optimismo: ganó por 3-1 al FC Heidenheim.

En el caso del Bochum, su trayectoria como local tiene especial importancia. El objetivo del equipo en el Ruhrstadion está claro: dejar atrás cuanto antes el tropiezo ante el St. Pauli.

El Darmstadt, por su parte, llega impulsado por la victoria ante el Heidenheim. Antes, no obstante, había encadenado dos partidos de liga sin ganar.

Aquí os contamos cómo seguir el partido.

La semana del VfL Bochum y el Darmstadt: ¿qué ha pasado?

El Bochum ha logrado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, sin ningún empate. En el más reciente, perdió por 2-0 en el campo del St. Pauli.

Antes, el Bochum ganó por 4-1 al SC Verl en un amistoso, por 3-2 al Karlsruher SC, por 2-1 a domicilio al Energie Cottbus y por 2-0 al Mainz 05 en la Copa de Alemania. Su balance total de goles es de 11 a favor y 6 en contra.

El Darmstadt suma tres victorias, un empate y una derrota si se cuentan conjuntamente los partidos de copa y liga. Antes del 3-1 ante el Heidenheim, perdió por 2-0 en Núremberg.

A esos resultados se añaden un 1-1 contra el Magdeburg, una victoria por 2-0 en la Copa en Elversberg y un 0-0 en el campo del St. Pauli. El balance de goles es de 6 a favor y 4 en contra.

VfL Bochum vs. Darmstadt: alineaciones

VfL Bochum vs. Darmstadt: estado de forma

VfL Bochum vs. Darmstadt: historial de enfrentamientos directos

VfL Bochum vs. Darmstadt: clasificaciones