¿Dónde ver hoy al AC Milán? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El AC Milán es uno de los clubes más grandes, populares e históricos del planeta, con innegable éxito en el fútbol italiano y las competiciones continentales de la UEFA. Sus vitrinas están llenas con algunos de los campeonatos más importantes a nivel de clubes y muchas leyendas han vestido sus colores.

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A nivel europeo, los Rossoneri son el segundo equipo más ganador en la historia de la Champions League, con siete títulos, además de sumar otros trofeos de la UEFA e incluso a nivel global. En la Serie A, son el tercer lugar histórico en títulos de liga.

El AC Milán se encuentra dirigido actualmente por Massimiliano Allegri y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Fikayo Tomori, Pervis Estupiñán, Youssouf Fofana, Luka Modric, Rafael Leao, Chistian Pulisic, Christopher Nkunku y Santiago Giménez.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL AC MILÁN

El AC Milán participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Serie A y la Copa de Italia.

Para ver al AC Milán en España la señal disponible tanto para la Serie A como para la Copa Italia es DAZN.

En México, la Serie A es transmitida por ESPN y Disney+, mientas que la Copa de Italia se puede ver en Caliente TV y FOX.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+, mientras que la Copa Italia se puede seguir por DSports y DGO.

Finalmente, en Estados Unidos la Serie A es transmitida por las señales de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports y la Copa de Italia por Paramount+.

PAÍS O ZONA SERIE A COPA DE ITALIA España DAZN DAZN Sudamérica ESPN, Disney+ DSports, DGO México ESPN. Disney+ Caliente TV, FOX Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports Paramount+

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Palmarés y logros del AC Milán

TÍTULO TEMPORADA Serie A 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011, 2022 Copa de Italia 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 Supercopa de Italia 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016, 2024 Champions League 1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07 Supercopa de Europa 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 Recopa de Europa 1967-68, 1972-73 Mundial de Clubes 2007 Copa Intercontinental 1969, 1989, 1990

Links de interés

Los Rossoneri son el tercer equipo más ganador de la Serie A con 19 scudettos a su nombre, pero solo tres de ellos en el siglo actual, después de un gran domino en la década de los 90's. En la Copa Italia acumulan cinco trofeos y 10 subcampeonatos, con su victoria más reciente en 2003, mientras que en la Supercopa de Italia se han quedado con el triunfo en ocho ocasiones. A nivel continental son uno de los históricos de la Champions League con siete títulos, el último en 2007, además de cinco triunfos en la Supercopa de Europa y dos más en la Recopa de Europa. A nivel global, el AC Milán ha ganado el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental