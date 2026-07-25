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Copa Italia

Copa Italia Resumen

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Copa Italia, partidos y resultados

viernes, 7 de agosto
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
Catania badge
Catania
CAT
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
Potenza badge
Potenza
POT
sábado, 8 de agosto
S.S. Arezzo badge
S.S. Arezzo
ARE
Union Brescia badge
Union Brescia
BRE
Benevento badge
Benevento
BEN
Ravenna badge
Ravenna
RAV
jueves, 13 de agosto
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
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Por anunciarse
Cagliari badge
Cagliari
CGL
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Arsenal crestArsenal88002341924
W
W
W
W
W
2Bayern Munich crestBayern Munich87012281421
W
W
W
L
W
3Liverpool crestLiverpool86022081218
W
W
W
L
W
4Tottenham Hotspur crestTottenham Hotspur85211771017
W
W
W
L
W
5Barcelona crestBarcelona85122214816
W
W
W
L
D
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