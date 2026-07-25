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Copa Italia
Copa Italia Resumen
Copa Italia, partidos y resultados
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viernes, 7 de agosto
sábado, 8 de agosto
Posiciones
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Arsenal
|8
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|24
|2
|Bayern Munich
|8
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|21
|3
|Liverpool
|8
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|18
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|17
|5
|Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|16