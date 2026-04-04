Una nueva sorpresa marroquí deja atónito al Al-Ittihad de Yeda... ¿Qué ha pasado?

A pesar de la reñida victoria que el Al-Ittihad de Yeda logró ayer viernes ante el Al-Hazm, por un gol a cero, en la jornada 27 de la Liga Roshen de Profesionales, el «Al-Amid» sufrió un nuevo revés marroquí.

El partido contó con la participación de Youssef En-Nesyri tras recuperarse de la lesión que sufrió recientemente, pero no rindió al nivel esperado.

Según ha informado el diario saudí «Al-Riyadiah», Youssef En-Nesyri sufrió una lesión en el partido contra Al-Hazm y se someterá a un reconocimiento médico este sábado para determinar la duración de su baja y el periodo de recuperación.

La ausencia de Al-Nusairi provocará una nueva crisis para el Al-Ittihad, que sufre un claro bache en cuanto a resultados y carece de soluciones ofensivas.

Al-Nusairi no ha podido demostrar todo su potencial desde su llegada al Al-Ittihad durante el último mercado de fichajes de invierno, ya que ha marcado 4 goles y ha dado una asistencia en 10 partidos en diferentes competiciones locales y continentales.