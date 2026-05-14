Un jugador del PSV, frustrado: «Merezco más reconocimiento»

Couhaib Driouech, extremo de 24 años del PSV, ha concedido una entrevista a Voetbal International en la que pide más minutos la próxima temporada.

El PSV ha conquistado su 27.º título liguero, pero el extremo marroquí apenas contó con minutos como suplente.

El suplente recuerda una temporada de altibajos: «Hubo momentos destacados, sobre todo en la Champions League, y otros en los que las cosas no salieron bien o me sentí enfadado o triste. Eso también forma parte del juego. Pero, sinceramente, esperaba más».

Reconoce que le hubiera gustado jugar más: «He tenido que lidiar con momentos duros, pero siempre he sido profesional y he dado el máximo en los entrenamientos. Si te relajas, solo te perjudicas a ti mismo».

Al ser preguntado si se siente infravalorado en el PSV, afirma: «Creo que merezco más reconocimiento. Tres goles y dos asistencias en seis partidos de Champions no es normal. Al final, el reconocimiento también se mide en minutos de juego, pero debo ser mejor; así llegará solo».

Tiene un objetivo claro para la próxima temporada: «Quiero jugar, sea como sea. Si es aquí, que sea aquí. Si no, buscaré otras opciones. Sé que puedo hacerlo y tengo ganas de demostrarlo. Si no es aquí, será en otro sitio; no me asusta un nuevo reto».

El PSV lo fichó en 2024 por 3,5 millones de euros procedente del Excelsior y su contrato dura hasta mediados de 2029.