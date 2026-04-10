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VfB Stuttgart v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Karim Malim

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Un duro golpe: el Bayern de Múnich pierde a su estrella contra el Real Madrid

L. Karl
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Bayern Múnich vs Real Madrid
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Una baja importante que trastoca los planes de Kompany

El belga Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, sufrió un duro golpe pese a la valiosa victoria 2-1 sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el martes en la ida de cuartos de la Champions.

El Bayern se adelantó con tantos de Luis Díaz (m. 41) y Harry Kane (m. 46), y aunque Kylian Mbappé recortó distancias para el Madrid en el 74, el conjunto alemán mantiene la ventaja.

El partido de vuelta se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles para determinar quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el Liverpool y el París Saint-Germain.

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La web del Bayern informó que Lennart Karl sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho.

El parte médico indica que el joven de 18 años permanecerá de baja varias semanas, un nuevo contratiempo para el cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.

Según el periodista Kerry Howe, de Sky Sport, se perderá las próximas tres semanas.

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Se perderá la vuelta contra el Real Madrid, la semifinal de Copa ante el Bayer Leverkusen y, si avanza el equipo, la ida de ‘semis’ de Champions.

Su ausencia complica los planes de Vincent Kompany en una fase decisiva, con muchos partidos y el objetivo de seguir en la Champions.

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