Tottenham vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tottenham recibe a Manchester United este sábado de noviembre a las 13:30 horas (España) en el estadio Hotspur, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Los Spurs llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Chelsea en la fecha 10. El equipo dirigido por Thomas Frank es sexto en la clasificación con 17 puntos.

Por su parte, los Red Devils empataron por 2-2 frente a Nottingham Forest en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Casemiro y Amad Diallo. El cuadro a cargo de Rúben Amorin es octavo en la tabla con 17 unidades.

Cómo ver Tottenham vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar Sudamérica Disney+ México Caliente TV Estados Unidos Universo, Peacock

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo y Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Tottenham vs Manchester United

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Hotspur.

México:06:30 horas

Argentina:09:30 horas

Estados Unidos:07:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Tottenham

Recientemente se dio a conocer en la prensa inglesa que Destiny Udogie fue amenazado con un arma de fuego por un agente de futbolistas en un intento de chantaje.

Tottenham, sin dar detalles del incidente, confirmó que Udogie está recibiendo apoyo del club y que el asunto legal se encuentra en curso. El incidente habría ocurrido el pasado 6 de septiembre.

Noticias del Manchester United

Después del empate frente a Nottingham Forest, Gary Neville, leyenda del club, criticó la base de futbolistas de los Red Devils, esto en su participación en los show de The Overlap y Stick to Cricket de Betfair.

"Creo que la columna vertebral de un equipo de fútbol es fundamental. Cuando llegué al Manchester United, nuestra columna vertebral la formaban [Peter] Schmeichel, [Steve] Bruce, [Gary] Pallister, [Roy] Keane y [Eric] Cantona, y todos estábamos dispersos alrededor de ella."

"Creo que Maguire y [Matthijs] De Ligt deberían estar rindiendo mucho mejor de lo que lo hacen. Ya sabes, si te fijas en la experiencia que tienen esos dos."

"En el mediocampo, Casemiro y Bruno tienen una experiencia enorme. En la delantera, les falta experiencia. Pero para mí, esa columna vertebral formada por Bruno Fernandes [31], Casemiro [33], Maguire [32] y De Ligt [26] está envejeciendo, pero debería estar rindiendo mucho mejor de lo que lo hace".

Cómo llegan al partido

