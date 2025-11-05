'¡Necesitan cambiar!' - Cristiano Ronaldo arremete contra el Manchester United

“Para mí, siento tristeza por el club, uno de los más importantes del mundo y que siempre tendré en mi corazón por razones obvias”, comenzó Ronaldo en la entrevista para su canal de YouTube y Piers Morgan Uncensored de Talk TV.

“Hay que rodearse de personas inteligentes y astutas para construir una base sólida para el futuro, como lo hizo el Manchester United hace años. Nicky Butt, Gary [Neville], Roy Keane, Beckham… se convirtieron en grandes jugadores, pero empezaron jóvenes. Ahora mismo, Manchester United no tiene estructura.

“Espero que eso cambie en el futuro, porque el potencial del club es enorme. Es uno de los clubes más importantes del siglo”, añadió.

Sobre la labor de Ruben Amorim, la estrella de Al-Nassr y Portugal señaló: “Él está haciendo lo mejor que puede. ¿Qué más puede hacer? No puede hacer milagros. Decimos en Portugal: ‘Los milagros solo en Fátima’. Tienen buenos jugadores, pero algunos no entienden lo que significa Manchester United”.

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades del United de ganar la Premier League esta temporada, Ronaldo fue contundente: “No es posible para ellos ganar. Ya están demasiado lejos del Arsenal”.

