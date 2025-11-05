Getty/GOAL
'¡Necesitan cambiar!' - Cristiano Ronaldo arremete contra el Manchester United
Cristiano Ronaldo, ‘triste’ por la falta de estructura en el Manchester United
“Para mí, siento tristeza por el club, uno de los más importantes del mundo y que siempre tendré en mi corazón por razones obvias”, comenzó Ronaldo en la entrevista para su canal de YouTube y Piers Morgan Uncensored de Talk TV.
“Hay que rodearse de personas inteligentes y astutas para construir una base sólida para el futuro, como lo hizo el Manchester United hace años. Nicky Butt, Gary [Neville], Roy Keane, Beckham… se convirtieron en grandes jugadores, pero empezaron jóvenes. Ahora mismo, Manchester United no tiene estructura.
“Espero que eso cambie en el futuro, porque el potencial del club es enorme. Es uno de los clubes más importantes del siglo”, añadió.
Sobre la labor de Ruben Amorim, la estrella de Al-Nassr y Portugal señaló: “Él está haciendo lo mejor que puede. ¿Qué más puede hacer? No puede hacer milagros. Decimos en Portugal: ‘Los milagros solo en Fátima’. Tienen buenos jugadores, pero algunos no entienden lo que significa Manchester United”.
Cuando se le preguntó sobre las posibilidades del United de ganar la Premier League esta temporada, Ronaldo fue contundente: “No es posible para ellos ganar. Ya están demasiado lejos del Arsenal”.
Cristiano Ronaldo apunta a los Glazers e INEOS por la situación del Manchester United
Ronaldo critica a la directiva del Manchester United: Sir Jim Ratcliffe e INEOS supervisan el club mientras los Glazer se alejan, y el portugués afirma que no se están tomando los pasos necesarios para devolver al United a la cima.
Añadió: “Por supuesto que me duele, jugué allí muchos años, gané la Champions, el Balón de Oro y más de una docena de títulos. El Manchester United sigue en mi corazón, lo amo. Pero debemos ser honestos: no estamos en el buen camino. Necesitan cambiar, y no se trata solo del entrenador o los jugadores.”
Cristiano Ronaldo insiste en que el club sigue en la misma dirección que provocó su salida en 2022
Ronaldo hizo comentarios similares en su última entrevista con Piers Morgan en noviembre de 2022, los cuales contribuyeron al abrupto final de su segunda etapa en el Manchester United. El exdelantero del Real Madrid y la Juventus criticó a los jugadores jóvenes del club y cuestionó la labor del entonces entrenador Erik ten Hag, además de señalar que el equipo se había estancado desde la salida del legendario Sir Alex Ferguson en 2013.
"En el United, el progreso fue cero, en mi opinión", dijo Ronaldo. "Si lo comparas con el Real Madrid o incluso con la Juventus, que siempre están a la vanguardia en tecnología, entrenamiento, nutrición y recuperación, me sorprendió.
"Manchester está muy por detrás de esos clubes. Un club de esta magnitud debería estar en la cima y, desafortunadamente, no lo está. Espero que en los próximos años puedan alcanzar un nivel superior.
"No sé qué ha pasado, pero desde que Sir Alex Ferguson se fue, no he visto evolución en el club. El progreso fue cero."
Ruben Amorim empieza a generar impulso en el Manchester United
Los recientes comentarios de Ronaldo seguramente no serán bien recibidos por Sir Jim Ratcliffe. El presidente de INEOS ha aportado instalaciones de entrenamiento de primer nivel e invertido significativamente en refuerzos, gastando £170 millones este verano para traer a Old Trafford a Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.
En el campo, los resultados han mejorado: el United ha sumado 10 de 12 puntos posibles en sus últimos cuatro partidos de liga, escalando hasta entrar entre los ocho primeros. Sin embargo, la opinión de Ronaldo sobre las posibilidades de pelear por el título refleja con justicia la distancia de ocho puntos que los separa del Arsenal.
Amorim buscará mantener el impulso cuando los Red Devils visiten al Tottenham este sábado, mientras que Ronaldo regresará a la acción en la Pro League saudí con Al-Nassr frente al Neom el mismo día.
