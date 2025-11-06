+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Richard Martin y Nicolás De Marco

El dilema del carrilero Amad Diallo expone las limitaciones de la controvertida formación del Manchester United de Ruben Amorim

La semana pasada, Amad Diallo logró la impresionante hazaña de ser visto como una de las mayores armas de Manchester United y, al mismo tiempo, uno de sus puntos débiles más obvios. El internacional de Costa de Marfil realizó un increíble voleibol ante Nottingham Forest el pasado sábado, lo que le valió a su equipo un punto, mientras que estuvo a pocos centímetros de conseguir el gol de la victoria en el tiempo añadido. Sin embargo, aunque fue justamente aclamado como un factor diferenciador en el ataque de United, gran parte del análisis posterior al partido se centró en sus deficiencias defensivas.

Existen ambos aspectos en el juego de Amad. No está solo en ser un maravilloso jugador ofensivo que aún no ha dominado el arte de ganar cabezazos en su propia área o de poder frenar a extremos veloces y ágiles. 

La diferencia es que, a diferencia de otros grandes jugadores ofensivos de la Premier League, a él se le pide llevar a cabo esas tareas defensivas semanalmente al operar como carrilero en la formación 3-4-3 de Ruben Amorim. En algunos partidos ha salido airoso, pero el Forest pareció centrarse en Amad y expuso con éxito sus vulnerabilidades. Sería recomendable que los próximos rivales del United - Tottenham, Everton y Crystal Palace - hicieran lo mismo.

El escrutinio sobre el papel de Amad en el equipo ha destacado aún más las limitaciones de la formación de Amorim y le ha dado al entrenador otro problema que debe confrontar.

    La afirmación 'Perfecto' está siendo probada

    Amad comenzó el primer partido de United bajo Amorim como carrilero derecho contra Ipswich Town y asistió el primer gol de la nueva era del portugués, para Marcus Rashford. Pero mientras que el delantero inglés fue dejado de lado por el entrenador menos de un mes después, Amad se ha convertido en una parte fundamental del proyecto de Amorim. 

    United efectivamente tuvo una eliminación masiva de extremos durante el verano, ya que Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho y Antony fueron colocados en el 'escuadrón bomba' que tenía que entrenar por separado del resto del primer equipo. Amad permaneció, comenzando en ocho de los nueve partidos de la Premier League para los que ha estado disponible esta temporada (se perdió el viaje a Brentford por permiso compasivo). Mientras que en tres de sus apariciones ha jugado como mediocampista ofensivo, en seis de ellas ha jugado como carrilero derecho, y recientemente se ha convertido en la primera opción de Amorim para el rol, obligando al lateral derecho natural Diogo Dalot a jugar en la izquierda.

    Amorim delineó la idoneidad de Amad para jugar como carrilero el pasado diciembre cuando dijo: "Es muy bueno jugando en esa posición (carrilero) pero también jugando entre líneas porque tiene buen control y parece más rápido con el balón que sin él. Es capaz de jugar en ambas posiciones y puede jugar en diferentes sistemas. Necesitas tener buena capacidad física [como carrilero]. La buena capacidad física no es el tamaño, sino que puede correr. Y ese es un punto clave en esa posición. Las características técnicas son perfectas para él."

    'No es alguien que quieras defendiendo'

    Aunque nadie podría discutir que Amad tiene la resistencia para jugar como carrilero, su falta de físico natural quedó expuesta cuando Morgan Gibbs-White lo superó en el salto para marcar el gol del empate del Forest. Tampoco fue la única vez que lograron superarlo, ya que el plan de Sean Dyche parecía ser intentar dejar a Amad aislado contra el habilidoso Callum Hudson-Odoi, quien lo superó en varios momentos clave.

    "Amad es un enigma," dijo el ex capitán de Gales Ashley Williams en Match of the Day de la BBC. "Está en el equipo por sus cualidades ofensivas, pero no puede jugar en la posición de No.10 porque [Bryan] Mbeumo y [Matheus] Cunha están jugando muy bien. Juega como carrilero derecho y se encuentra en posiciones defensivas a veces, lo cual no es su fortaleza. 

    "Está en esta posición de lateral porque tiene que hacer su trabajo. Es un chico honesto y está tratando de retroceder y hacer un trabajo para su equipo, pero no es su cualidad. Amad se encuentra en una posición de central intentando despejar un balón, lo cual no es su fortaleza, y conceden por eso."

    Sin embargo, Williams quedó impresionado con el gol del empate de Amad, elogiando su "técnica perfecta", y añadió: "Hacia adelante es devastador. Su gol, ¡qué golazo! Este no es el jugador que quieres defendiendo. Está en el equipo por su juego ofensivo y es un chico tan honesto que termina haciendo mucho trabajo defensivo y entonces parece mal en él."

    Poniendo a los oponentes a la defensiva

    La impresionante volea en el City Ground fue solo el último de muchos momentos brillantes que Amad ha proporcionado. Inició su carrera en el United con su inolvidable gol ganador contra el Liverpool en la FA Cup en marzo de 2024, antes de ganar un penalti tardío y luego marcar para completar la dramática remontada en la victoria contra el Manchester City la temporada pasada, mientras que evitó de manera individual una humillante derrota en casa ante el Southampton al anotar un hat-trick en 12 minutos unas semanas después. 

    Esta temporada, ganó el penalti con el que el United venció al Burnley en el tiempo añadido y fue brillante en la sorprendente victoria en Anfield, proporcionando el pase para el temprano gol de Bryan Mbeumo. 

    Rio Ferdinand lanzó una firme defensa de Amad en su podcast Rio Ferdinand Presents, diciendo que los analistas y aficionados deberían deleitarse con sus cualidades ofensivas en lugar de criticar sus fallos.

    "Nos enfocamos demasiado en lo que los jugadores no pueden hacer," dijo. "Él nos está dando mucho hacia adelante. Su asociación y su telepatía con Mbeumo. Por lo que te está dando hacia adelante y lo que le está dando al extremo contrario, tienen que perseguirlo la mitad del tiempo. Eso es lo que quieres, a ellos a la defensiva. Simplemente creo que es un futbolista maravilloso."

    Dalot también causa problemas

    Pero Ferdinand también admitió que Amad no estaba siendo utilizado en su mejor papel por Amorim: "¿Sería mejor como extremo derecho? Creo que sí, pero eso no le quita mérito a lo que está haciendo. Creo que es justo lo que este equipo necesita en esta posición ahora mismo."

    Las debilidades defensivas de Amad no son la única desventaja para el United al jugar con carrileros. Mientras que el joven ex-Atalanta no está adaptado a las responsabilidades defensivas que conlleva el rol, el jugador en el otro flanco, Dalot, no está hecho para sus exigencias ofensivas.

    "A Amad se le ha cuestionado, pero como carrilero, se le pide ser un lateral defensivamente, así que a Amad se le pide estar aquí y defender cruces en el segundo palo. Pero luego cuando llega aquí arriba, se le pide ser un extremo", dijo el exdefensor del Liverpool Jamie Carragher en Sky Sports' 'Monday Night Football'. "Ahora él es más un extremo, probablemente esté más adaptado a esa posición, pero luego Dalot es lo opuesto, donde puede que pueda manejar eso [cabezazos defensivos] mejor. Pero cuando él llega a la última línea y realmente se la pasan a Dalot, no puede superar a un hombre.

    "No va a hacer un pase inteligente, no va a enviar un centro. Así que para mí, eso es un poco una desventaja en cuanto a tener cinco en la última línea. Es si estos jugadores tienen la calidad."

    Agujeros en el sistema

    Amorim reemplazó a Dalot con el lateral izquierdo natural Patrick Dorgu contra el Forest, así como en la victoria anterior sobre el Brighton, aunque el internacional danés tiene sus propias debilidades defensivas y la racha invicta del United comenzó cuando Amorim sacó a Dorgu del once inicial tras la derrota en Brentford a finales de septiembre.

    Con Amorim insistiendo aún en que no va a cambiar su formación, necesitará buscar soluciones entre sus otros jugadores. Como señaló Williams, Leny Yoro podría haber ayudado más a Amad siendo más rápido para apoyarlo cuando el Forest lanzaba centros, mientras que Casemiro también puede apoyar más al equipo al defender balones en el área con su altura y fuerza natural. El United también puede asegurarse de que Amad esté menos expuesto jugando más ofensivamente y acorralando a los oponentes, como hicieron en la primera mitad en Anfield cuando dominó contra Milos Kerkez.

    Pero con la Premier League tendiendo a ser cada vez más física y con lanzamientos largos y centros cada vez más frecuentes, es probable que Amad sea probado más y más en los partidos futuros, especialmente ahora que todos son conscientes de sus debilidades. Y con la liga siendo tan competitiva como es, incluso equipos tan bajos en la tabla como el Forest en el puesto 19 representan una verdadera amenaza en casa, dominar el juego en cada minuto de cada partido simplemente no es realista.

    Amorim ha dicho una y otra vez que su sistema puede funcionar en la Premier League, expresando su frustración cuando los medios culpan a su formación cuando el United pierde pero no le dan crédito cuando ganan. Pero la paradoja de jugar con Amad como carrilero ha llamado más la atención sobre las limitaciones de su configuración preferida.

    Opuesto polar

    El sábado, Amorim se enfrentará al jefe del Tottenham, Thomas Frank, su opuesto en muchos aspectos. El danés ha cambiado su filosofía de juego a lo largo de su carrera como entrenador, jugando un estilo expansivo en el Championship con el Brentford antes de volverse más pragmático al ascender a la Premier League, dominando el arte de anotar en jugadas a balón parado y al contragolpe. 

    Las ideas de Frank lo han puesto recientemente en curso de colisión con los idealistas seguidores de los Spurs después de su dismal despliegue en el derbi londinense contra el Chelsea, en el cual su equipo registró su total de goles esperados (xG) más bajo en la Premier League desde que se empezó a usar esta métrica en 2012. Frank fue considerado como un posible jefe del United cuando el club estaba pensando en despedir a Erik ten Hag en el verano de 2024, aunque no fue entrevistado cuando finalmente el holandés fue despedido el pasado octubre, siendo Amorim quien ocupó su lugar.

    Amorim también ha prescindido del sello distintivo del estilo de juego tradicional del United al desarraigar a los extremos clásicos, pero por ahora cuenta con el respaldo de los aficionados gracias a los resultados mejorados del equipo últimamente. Sin embargo, ese nivel de apoyo puede desvanecerse fácilmente con otra mala racha de resultados, y por eso el entrenador necesita asegurarse de que Amad, uno de sus mayores activos, no sea una vez más señalado como chivo expiatorio.

