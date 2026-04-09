Tebas: Marruecos podría albergar algunos partidos de La Liga

Javier Tebas, presidente de La Liga, sorprendió al proponer que algunos partidos se jueguen en Marruecos.

En una entrevista con la Agencia Magrebí de Noticias, afirmó: «Es posible que se jueguen algunos partidos de La Liga en Marruecos, concretamente en Casablanca».

Y añadió: «Hay muchos seguidores de la Liga en Marruecos y pocos obstáculos logísticos para los desplazamientos».

«Hay un gran entusiasmo por LaLiga en toda la región, desde Irak hasta Marruecos».

Además, recordó la «relación histórica especial» entre ambos países y la cercanía deportiva.

Lea también

Presidente de la Federación Senegalesa: la actuación de Marruecos es «un precedente peligroso y doloroso».