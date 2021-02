Suso marca el ritmo del mejor Sevilla

El gaditano vive sus mejores meses en Nervión, es el jugador más importante en ataque y en diciembre ya advirtió en Goal que iba a mejorar.

El Sevilla vive un momento dulce en este arranque de 2021. El equipo de Julen Lopetegui acaba de certificar su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey, mientras que en LaLiga ya es cuarto a sólo un punto del Real Madrid y el Barcelona. El gran momento del club de Nervión ha coincidido con la irrupción en el once Suso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Desde el dubitativo arranque de diciembre con las derrotas frente a Chelsea y Real Madrid, el Sevilla acumula 13 victorias en 16 partidos entre LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey. Precisamente en la derrota ante los blancos reapareció en la segunda parte Suso tras superar una lesión muscular y desde entonces está firmando sus mejores momentos en Nervión, donde ya se ha convertido en un jugador capital en el esquema de Julen Lopetegui.

Suso ha jugado en 14 de esos 16 partidos, sólo no tuvo minutos ante Linares y Ciudad de Lucena en la Copa, y ha intervenido en los goles del Sevilla en 7 de esos 14 duelos. Ante el Getafe puso el centro que acabó en el gol en propia puerta de Etxeita, marcó el gol de la victoria ante Alavés y Valencia y también hizo el tanto que adelantó al Sevilla en el derbi ante el Betis que finalmente terminó en empate. Además, en la victoria por 3-0 ante el Cádiz asistió a En Nesyri y también provocó el rechace del 1-0 y ante el Valencia y Almería en la Copa del Rey también repartió asistencias de gol.

El artículo sigue a continuación

Cuando se cumple un año de su fichaje, el gaditano está desplegando su mejor versión después de haber dejado detalles de su talento especialmente durante la fase final de la Europa League cuando también marcó un gol decisivo en la conquista del título en las semifinales ante el Manchester United.

El propio Suso ya avisaba en Goal el pasado mes de diciembre que estaba con ganas de mostrar todo su potencial en el Sevilla: “Quiero hacerlo mejor de lo que hice hasta ahora. Cuando he estado mejor por h o por a he estado fuera dos veces. Tengo que seguir y que no me pare nada y puedo hacerlo mejor que lo que he hecho hasta ahora”.

La promesa la está cumpliendo con creces y es uno de los jugadores más en forma del fútbol español a apenas cuatro meses de que llegue otro de sus grandes sueños como es jugar la Eurocopa con la Selección Española y no para de darle motivos a Luis Enrique para que vuelva a contar con él.