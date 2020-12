Suso en Goal: "Es bonito saber que el Sevilla compite contra el equipo que sea"

El gaditano, un jugador distinto, quiere poner la pausa en el equipo de Lopetegui y echar raíces en un club donde aún "puedo hacerlo mejor".

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, más conocido en el mundo del fútbol como Suso ( , 1993) es un "veterano" de 27 años. El atacante tiene la madurez propia de un jugador que se ha curtido desde la adolescencia en el extranjero jugando para dos de los equipos más importantes de Europa como son el y el Milan.

Tras más de una década fuera de , el gaditano ha vuelto a España para mostrar su zurda y su pausa al fin cerca de casa. Con el aval de Monchi y Lopetegui , Suso ya ha conseguido ganar una UEFA Europa League en sólo 11 meses en el Sevilla y ahora espera dar su mejor versión tras haber dejado atrás las lesiones. Está llamado a poner pausa, calidad y temple en el último pase en un equipo acostumbrado a jugar al espacio . Es la nota suelta, el futbolista distinto.

Va a hacer casi un año que fichó por el , ¿qué balance hace?

"Creo que ha sido bastante bueno. El año pasado desde que yo llegué el objetivo era hacer un buen papel en la y en . En la Europa League no pudo ir mejor y en LaLiga conseguimos clasificarnos para la Champions que era el objetivo que teníamos en mente y contentísimo con la Europa League”.

Llegó y se paró el fútbol, tuvo dos lesiones que le frenaron. Se le ha visto con ganas ahora, ¿es el momento de mostrar al mejor Suso?

“Creo que ha sido también coincidencia. Después del confinamiento me acuerdo perfectamente que venía el derbi, tenía muchas ganas y me di un golpe que no fue ni siquiera una lesión pero me tuvo una semana parado y no pude volver igual que los compañeros. Esta última vez me lesioné el abductor, volví a recaer y lo que iban a ser diez días se convirtió en un mes. He intentado prepararme lo mejor posible este mes para estar de la mejor manera y que cuando entrara en el campo se notara poco la diferencia”.

Lopetegui parece que lo está probando de mediapunta, ¿le gusta?

“Con él en la Selección jugué bastantes veces de mediapunta, en categorías inferiores jugué poco de extremo con él, ya en la absoluta sí. Él sabe de sobra que puedo hacerlo bien ahí y que no tendría ningún problema”.

El Sevilla es un equipo que se atasca un poco cuando no puede correr. ¿Siente que su rol es desatascar esos partidos?

“Sí que siempre he sido diferente a los demás, por condiciones o por lo que sea. Hay momentos del partido en los que intento dar pausa porque no hay que ir tan para adelante y conviene tener la pelota un poco más. Llevo muchos años jugando y somos un equipo joven y hay muchas ganas de crecer y creo que a veces hace falta un poco experiencia y parar también los partidos”.

Tiene muy buena relación con Lopetegui, ¿cómo le describe como entrenador?

“Es muy perfeccionista. Mira mucho los detalles, está siempre trabajando y siempre quiere mejorar las situaciones individuales y colectivas. Le dedica mucho tiempo y no es conformista”.

También se le suele ver con Rakitic y Navas, dos jugadores que lo han ganado todo. ¿Son un ejemplo?

“Como yo digo en el equipo tenemos dos campeones por decirlo así. Son ellos dos por las cosas que han ganado y para los demás es importante tener dos jugadores así. En el campo saben aportar su experiencia”.

Ha pasado por grandes de Europa como el Liverpool o el Milan, ¿qué tiene de especial el Sevilla?

“Son diferente etapas. En el Liverpool estuve justo cuando cambiaron la propiedad, en el Milan tuve también varios dueños. Del Sevilla te digo que siempre aspira a todo, siempre pelea por todo, es un hueso duro en todas las competiciones. Ya sea en LaLiga, la Europa League o la Champions es un rival incómodo. Es una cosa bonita porque sabes que el Sevilla sea contra el equipo que sea va a competir siempre”.

Prácticamente no ha podido jugar con público, ¿le apetece vivir una gran noche en el Sánchez-Pizjuán con la afición?

“Cuando llegué jugué muy pocos partidos. Siempre que veía al Sevilla en la televisión se caracterizaba por eso. En las segundas partes y en los momentos más difíciles la afición daba un empujoncito que en otros campos no existe. Los echamos mucho de menos y yo más porque no he tenido tiempo de disfrutarlos”.

¿Cuál debe ser el objetivo del Sevilla?

“Creo que hacer un buen papel en la Champions, que hasta ahora lo hemos hecho muy bien y en cuanto LaLiga es meternos en Champions que es donde el Sevilla tiene que estar”.

En octavos les tocará un rival duro en la Champions pero el Sevilla ya ha demostrado que no teme a nadie, ¿no?

“Viendo los rivales que nos pueden tocar son todos huesos duros, todos equipazos. Si te digo la verdad no tengo favoritos. Creo que nosotros somos un equipo incómodo, un equipo agresivo y creo que nosotros tenemos que seguir siendo fieles a eso”.

Fue un futbolista importante en la Europa League. ¿Con qué se queda de ese camino al título?

“Todos los partidos empezábamos perdiendo y el equipo siempre remontaba, no se deshacía y seguíamos hacia adelante. No nos veníamos abajo y esa es una de las cosas bonitas y que valoro del equipo”.

Me gustaría repasar su carrera, muy joven se va del Cádiz al Liverpool, ¿cómo se encaja eso?

“Es verdad que me fui muy jovencito, con 15 años. Lo que tengo me lo he trabajado, me ha ayudado mucho mi familia. Fue una cosa muy delicada y muy fuerte irme con 15 años, para mí y también para mi familia. Está claro que lo que quería era jugar al fútbol y lo he hecho”.

Después con 23 años te vas a y pasas a ser un líder en el Milan.

“Me fui del Liverpool recién operado y los primeros dos meses fueron complicados porque acababa de salir de la lesión, que estuve cinco meses fuera. Creo que fue una época bonita por el país, comparado con Liverpool es más parecido a España. Por esa parte muy bien. El fútbol es más lento y más organizado y táctico que el de aquí. Aquí se juega más a la pelota pero yo saco cosas buenas de todos lados y fueron 5 años muy bonitos”.

Qué piensa cuando Monchi le llama y sabe que va a volver a España, a jugar cerca de casa y en club como el Sevilla más de diez años después.

“Yo estaba muy a gusto en Milán cuando surge la posibilidad. Mi familia estaba bien y estábamos hechos a la ciudad y al club. Sí que es verdad que cuando me llamó Monchi y el mister fue una oportunidad que no quería dejar pasar. Varios años anteriores sí que estuvo la posibilidad pero no se dio por x motivos y lo quería hacer y estar aquí era lo que más deseaba”.

Este año pudo jugar contra el Cádiz en Primera. ¿Qué sintió jugando en el Ramón de Carranza?

“Fue muy bonito. Yo quería que fuera de los últimos partidos y jugar primero aquí en el Pizjuán para ver público. Nunca había jugado en el Carranza y tenía muchas ganas de verlo con la gente. Un Cádiz - Sevilla habría sido muy bonito con los aficionados”.

Hay una este verano, ¿trabaja para que Luis Enrique le llame?

“Desde que entró de seleccionador siempre me llamó menos en esta última racha. Creo que es otro de los objetivos que tengo. Si en el Sevilla se hacen bien las cosas, sigo como estoy y el Sevilla compite por cosas creo que hay posibilidades de ir”.

¿Qué objetivo se pone a nivel personal con el Sevilla?

“Quiero hacerlo mejor de lo que hice hasta ahora. Cuando he estado mejor por h o por a he estado fuera dos veces. Tengo que seguir y que no me pare nada y puedo hacerlo mejor que lo que he hecho hasta ahora”.