Villarreal vs Napoli: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

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Villarreal vs SSC Nápoles
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Villarreal y SSC Nápoles. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio de la Cerámica acoge este martes un partido de Champions League entre Villarreal y SSC Nápoles, dos equipos que necesitan puntos para salir de la zona baja de la clasificación europea. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Cómo sintonizar el Villarreal vs SSC Nápoles

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Acerca del ecuentro

El Submarino Amarillo llega a este encuentro golpeado tras caer 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga el fin de semana pasado. Iñigo Pérez no ha logrado que su equipo transforme la posesión en goles cuando se enfrenta a bloques defensivos bien organizados, una debilidad que Nápoles buscará aprovechar.

El conjunto italiano, por su parte, aterrizará en Villarreal con la confianza que da una victoria contundente. La goleada 3-0 ante el Frosinone en Serie A mostró la profundidad ofensiva de Allegri y la solidez de una defensa que no encaja con facilidad.

Kevin De Bruyne sigue siendo el eje de todo lo que hace Nápoles hacia adelante. Allegri ha gestionado con cuidado la carga de trabajo del belga, y su presencia en el Estadio de la Cerámica podría ser determinante en un partido que se antoja cerrado y disputado.

Villarreal ha ganado sus dos últimos partidosl-e de LaLiga fuera de casa, lo que demuestra que el equipo tiene recursos. Sin embargo, su rendimiento en casa ha sido irregular, y Nápoles llega con la intención de explotar exactamente esa inconsistencia.

Ambos clubes ocupan posiciones fuera de los puestos de clasificación en la fase de grupos, lo que convierte este duelo en un partido de gran peso para las aspiraciones continentales de los dos equipos.

Noticias de los equipos y escuadras

Villarreal contra SSC Nápoles alineaciones

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-4-2-1
L. JuniorL. JuniorS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroP. GueyeP. GueyeN. SalibaN. SalibaA. MoleiroA. MoleiroS. ComesanaS. ComesanaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. MikautadzeV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinB. GilmourB. GilmourG. Di LorenzoG. Di LorenzoG. NascimentoG. NascimentoM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayK. De BruyneK. De BruyneR. HoejlundR. Hoejlund
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-4-2
Villarreal

Once inicial

SSC Nápoles

Suplentes

Manager

  • I. Perez
  • M. Allegri

Iñigo Pérez no podrá contar con Tajon Buchanan ni con Nicolas Pepe por lesión. El técnico del Submarino Amarillo tiene previsto alinear a Peter Gulacsi bajo palos, con una defensa formada por Santiago Mouriño, Renato Veiga, Sergi Cardona y Juan Foyth. Santi Comesaña y Pape Gueye actuarán como pivotes, con Nathan Saliba, Gerard Moreno y Alberto Moleiro apoyando a Georges Mikautadze en ataque.

Massimiliano Allegri afronta el partido con una lista de bajas considerable. Costantino Favasuli, Alisson Santos, André-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara y Alessandro Buongiorno están descartados por lesión. El técnico italiano tiene previsto situar a Alex Meret en portería, con una línea defensiva compuesta por Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marín y Giovanni Di Lorenzo. Billy Gilmour y Stanislav Lobotka formarán el doble pivote, con Kevin De Bruyne, Matteo Politano y David Neres dando soporte a Rasmus Højlund.

Villarreal

Lesiones y suspensiones

SSC Nápoles

Forma

VIL

VIL - Formulario

BVB
L3-2
BET
L1-2
MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NAP

NAP - Formulario

INT
L3-2
ARS
L0-1
BOL
W1-0
FIO
D1-1
FRC
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Villarreal llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga, y también cayeron 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Champions League. Las victorias ante el Levante, 3-1, y el Málaga, 1-3 como visitante, demuestran que el equipo puede ser efectivo de cara a portería, aunque la irregularidad defensiva ha sido un problema constante.

Nápoles presenta un registro mucho más sólido, con tres victorias y un empate en los últimos cinco partidos. La goleada 3-0 al Frosinone el pasado fin de semana fue su actuación más dominante del tramo, y el conjunto italiano también ha sumado ante el Bolonia, 1-0, y el empate 1-1 ante la Fiorentina en Serie A. Su única derrota en este período fue el 1-0 ante el Arsenal en Champions League.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VillarrealEmpateSSC Nápoles
2
1
2
Amistosos
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
F
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
Liga de Campeones
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El historial entre ambos clubes es reducido pero ofrece datos de interés. En los cinco encuentros registrados, Nápoles acumula el balance más favorable, con dos victorias en la fase de grupos de la Champions League de 2011, ambas por 2-0. Villarreal respondió con una victoria en la Europa League de 2016 y un empate en la vuelta, además de imponerse en un amistoso en diciembre de 2022. En conjunto, los italianos han mostrado mayor solidez cuando el contexto competitivo ha sido máximo.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, Villarreal ocupa la posición 21 y Nápoles la 27, lo que sitúa a ambos equipos fuera de los puestos de clasificación para la siguiente ronda.

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