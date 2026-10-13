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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Lyse Arena

Cómo ver Viking vs Bayern Múnich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Viking y Bayern Múnich se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Lyse Arena de Stavanger acoge este martes un encuentro de Champions League entre Viking y Bayern Múnich, con el conjunto noruego buscando protagonizar una de las sorpresas de la fase de grupos ante uno de los grandes favoritos del torneo.

Viking llega al partido en un momento de confianza. El conjunto de Morten Jensen ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida una goleada por 8-1 ante Kristiansund en la Eliteserien, y viene de superar 2-0 al Brann el pasado jueves. Su único tropiezo reciente fue una derrota por 3-1 ante el VfB Stuttgart en esta misma competición, lo que les sirve de referencia sobre el nivel que les espera.

Bayern llega a Noruega tras un frustrante empate 2-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga, un resultado que dejó al equipo de Vincent Kompany con sensaciones agridulces después de que le anularan cuatro goles y golpeara dos veces el poste. A pesar del tropiezo, los bávaros mantienen un balance de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con 15 goles anotados y solo dos encajados.

Harry Kane sigue siendo el referente ofensivo del equipo, respaldado públicamente por el presidente del club como candidato al Balón de Oro. A su lado, Michael Olise continúa generando expectación tras una temporada de alto rendimiento, mientras que Joshua Kimmich, que ha vivido un debate público sobre su rol en la selección alemana durante el parón internacional, buscará reencontrarse con su mejor versión a nivel de clubes.

Sin embargo, Bayern afronta el partido con algunas bajas sensibles. Jamal Musiala sigue fuera por lesión, lo que limita las opciones creativas de Kompany en el mediocampo. El portero Manuel Neuer, que protagonizó un error costoso en el partido ante el Augsburgo, mantiene la titularidad según confirmó el director deportivo Max Eberl, quien también salió públicamente a respaldar a Luis Díaz, el extremo colombiano que atraviesa una sequía de seis partidos sin marcar.

Para Viking, este es el tipo de noche que define temporadas. Bayern ocupa la segunda posición en la tabla de la Champions League, lo que ilustra la magnitud del desafío para los noruegos, que se aferran a su condición de local para intentar lo inesperado.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, noticias de los equipos y el historial entre ambos conjuntos.

Noticias del equipo y escuadras

Morten Jensen tiene previsto alinear a Arild Oestboe bajo palos, con una defensa formada por Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness y Henrik Heggheim. El mediocampo y el ataque contarán con Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen y Henrik Roervik Bjoerdal. Viking llega con varias bajas: Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino y Martin Roseth están todos descartados por lesión.

Vincent Kompany apunta a un once con Manuel Neuer en la portería, una línea defensiva compuesta por Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano y Alphonso Davies, y un mediocampo con Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic y Joshua Kimmich. En ataque, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane formarán la línea ofensiva. Bayern confirma las bajas de Jamal Musiala y David Santos Daiber, aunque no registra ninguna sanción de cara a este partido.

Forma

Viking llega al partido en un buen momento, con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante el Brann en la Eliteserien el 9 de octubre, y también registraron una contundente victoria por 8-1 sobre el Kristiansund BK en septiembre. La única derrota en este tramo llegó en la Champions League ante el VfB Stuttgart por 3-1. En total, han marcado 14 goles y encajado seis en estos cinco partidos.

Bayern acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga, y también cedieron un 0-0 ante el Schalke 04 en septiembre. Entre sus mejores resultados en este período destaca la goleada por 7-0 al Union Berlin y el 5-0 al Bodø/Glimt en Champions League. Los bávaros han anotado 15 goles y solo han encajado dos en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre Viking y Bayern Múnich. Se añadirá información adicional cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Bayern Múnich ocupa la segunda posición, lo que los sitúa como uno de los equipos más sólidos del torneo y favoritos claros para avanzar. Viking, por su parte, se encuentra en el puesto 29, una posición que refleja el enorme salto de nivel que supone medirse a los bávaros en esta fase de la competición.