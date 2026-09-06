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Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Valencia y Barcelona se puede seguir en directo a través de DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona visita el Estadio Mestalla para medirse al Valencia en LaLiga, en un duelo que llega en un momento de marcado contraste entre ambos clubes. Los azulgranas aterrizan en Valencia como líderes de la clasificación, con tres victorias en tres jornadas y un nivel de juego que los sitúa como favoritos claros al título.

Carlos Corberan afronta el partido en una situación delicada. Su equipo no ha ganado ninguno de los tres partidos de liga disputados hasta ahora, acumulando dos derrotas y un empate que lo dejan en los puestos de descenso antes de recibir al conjunto más en forma de la competición.

Hansi Flick, por su parte, llega a Mestalla con el viento a favor. El Barcelona goleó al Rayo Vallecano 5-2 en su última salida liguera y ha marcado 12 goles en solo tres jornadas. La llegada de Anthony Gordon desde el Newcastle por 70 millones de libras ha añadido dinamismo y profundidad a un ataque que ya era temible.

Raphinha encabeza ese ataque como nuevo capitán del equipo. Flick lo designó oficialmente como primer capitán del Barcelona esta semana, convirtiéndose en el primer jugador brasileño en ostentar ese cargo de forma permanente en la historia del club. El extremo llega al partido con plena confianza y con el respaldo de toda la plantilla.

Hay una nota de incertidumbre en el bando visitante. Lamine Yamal no se entrenó con el grupo en la sesión previa al partido, lo que genera dudas sobre su presencia desde el inicio en Mestalla. El joven extremo, que acaba de ser incluido en la jerarquía de capitanes del club, es duda para este encuentro.

El Valencia, pese a sus dificultades, cuenta con la historia de su estadio. Mestalla es un campo que ha complicado la vida a grandes equipos, y la afición local buscará empujar a los suyos hacia un resultado que frene la caída en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Carlos Corberan llega al partido con una lista de bajas considerable. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, Justin De Haas y Umar Sadiq son bajas por lesión, y no hay ningún jugador sancionado. El once proyectado sitúa a Stole Dimitrievski bajo palos, con Javier Guerra, Filip Ugrinic, Pepelu, Hugo Duro y Ryunosuke Sato completando el esquema por delante de una defensa formada por Jesus Vazquez, Cesar Tarrega, Arnau Martinez y Mouctar Diakhaby.

Hansi Flick tampoco llega al completo. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu son bajas por lesión, y no hay sancionados. El once proyectado del Barcelona tiene a Joan García en portería, con una defensa compuesta por Eric García, Gerard Martin, Xavi Espart y Pau Cubarsí. Pedri, Marc Bernal y Fermin Lopez forman el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha completan el ataque, aunque la presencia de Yamal está condicionada a su evolución física. La información del equipo se actualizará si hay novedades antes del partido.

Forma

El Valencia llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada ante el Hércules, mientras que en LaLiga acumula dos derrotas y un empate. La más reciente fue una caída por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña, precedida por una derrota 0-1 frente al Real Betis. En los cinco partidos, el equipo de Corberan ha marcado tres goles y encajado seis.

El Barcelona presenta un rendimiento radicalmente distinto: cinco victorias en cinco partidos. En LaLiga ha derrotado al Rayo Vallecano (5-2), al Athletic Club (2-0) y al Elche (5-0 como visitante). También ganó los dos amistosos de preparación, ante el Al Ahly (2-1) y el Basilea (5-2). En total, los azulgranas han anotado 16 goles y encajado cuatro en ese periodo, con una portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de mayo de 2026 en LaLiga, con victoria del Valencia por 3-1 en Mestalla. Antes de ese resultado, el Barcelona se había impuesto por 6-0 en su estadio en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona acumula tres victorias por una del Valencia, con un encuentro adicional favorable a los azulgranas en Copa del Rey (5-0). El Barcelona ha marcado 19 goles por seis del Valencia en ese periodo.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Valencia se encuentra en la posición 18.