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Valencia vs Barcelona: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Valencia vs Barcelona
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Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Valencia y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 4
Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Valencia y Barcelona se puede seguir en directo a través de DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo disponibles.

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El Barcelona visita el Estadio Mestalla para medirse al Valencia en LaLiga, en un duelo que llega en un momento de marcado contraste entre ambos clubes. Los azulgranas aterrizan en Valencia como líderes de la clasificación, con tres victorias en tres jornadas y un nivel de juego que los sitúa como favoritos claros al título.

Carlos Corberan afronta el partido en una situación delicada. Su equipo no ha ganado ninguno de los tres partidos de liga disputados hasta ahora, acumulando dos derrotas y un empate que lo dejan en los puestos de descenso antes de recibir al conjunto más en forma de la competición.

Hansi Flick, por su parte, llega a Mestalla con el viento a favor. El Barcelona goleó al Rayo Vallecano 5-2 en su última salida liguera y ha marcado 12 goles en solo tres jornadas. La llegada de Anthony Gordon desde el Newcastle por 70 millones de libras ha añadido dinamismo y profundidad a un ataque que ya era temible.

Raphinha encabeza ese ataque como nuevo capitán del equipo. Flick lo designó oficialmente como primer capitán del Barcelona esta semana, convirtiéndose en el primer jugador brasileño en ostentar ese cargo de forma permanente en la historia del club. El extremo llega al partido con plena confianza y con el respaldo de toda la plantilla.

Hay una nota de incertidumbre en el bando visitante. Lamine Yamal no se entrenó con el grupo en la sesión previa al partido, lo que genera dudas sobre su presencia desde el inicio en Mestalla. El joven extremo, que acaba de ser incluido en la jerarquía de capitanes del club, es duda para este encuentro.

El Valencia, pese a sus dificultades, cuenta con la historia de su estadio. Mestalla es un campo que ha complicado la vida a grandes equipos, y la afición local buscará empujar a los suyos hacia un resultado que frene la caída en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Valencia contra Barcelona alineaciones probables

5-3-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
1S. Dimitrievski21J. Vazquez5C. Tarrega22A. Martinez4M. Diakhaby24P. Maffeo23F. Ugrinic8J. Guerra18Pepelu9H. Duro39R. Sato1Joan García24Eric García18G. Martin12X. Espart5Pau Cubarsí8Pedri10L. Yamal22M. Bernal7F. Lopez17A. Gordon11Raphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
5-3-2
Valencia

Once inicial

Barcelona

Manager

  • C. Corberan
  • H. Flick

Carlos Corberan llega al partido con una lista de bajas considerable. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, Justin De Haas y Umar Sadiq son bajas por lesión, y no hay ningún jugador sancionado. El once proyectado sitúa a Stole Dimitrievski bajo palos, con Javier Guerra, Filip Ugrinic, Pepelu, Hugo Duro y Ryunosuke Sato completando el esquema por delante de una defensa formada por Jesus Vazquez, Cesar Tarrega, Arnau Martinez y Mouctar Diakhaby.

Hansi Flick tampoco llega al completo. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu son bajas por lesión, y no hay sancionados. El once proyectado del Barcelona tiene a Joan García en portería, con una defensa compuesta por Eric García, Gerard Martin, Xavi Espart y Pau Cubarsí. Pedri, Marc Bernal y Fermin Lopez forman el centro del campo, mientras que Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha completan el ataque, aunque la presencia de Yamal está condicionada a su evolución física. La información del equipo se actualizará si hay novedades antes del partido.

Forma

VAL

VAL - Formulario

CDT
L0-1
HER
W2-0
CEL
D0-0
BET
L0-1
COR
L3-1
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

BAS
W2-5
AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
Gol marcado (encajado)
19/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Valencia llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada ante el Hércules, mientras que en LaLiga acumula dos derrotas y un empate. La más reciente fue una caída por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña, precedida por una derrota 0-1 frente al Real Betis. En los cinco partidos, el equipo de Corberan ha marcado tres goles y encajado seis.

El Barcelona presenta un rendimiento radicalmente distinto: cinco victorias en cinco partidos. En LaLiga ha derrotado al Rayo Vallecano (5-2), al Athletic Club (2-0) y al Elche (5-0 como visitante). También ganó los dos amistosos de preparación, ante el Al Ahly (2-1) y el Basilea (5-2). En total, los azulgranas han anotado 16 goles y encajado cuatro en ese periodo, con una portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ValenciaEmpateBarcelona
1
0
4
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
5Goles marcados21
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de mayo de 2026 en LaLiga, con victoria del Valencia por 3-1 en Mestalla. Antes de ese resultado, el Barcelona se había impuesto por 6-0 en su estadio en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona acumula tres victorias por una del Valencia, con un encuentro adicional favorable a los azulgranas en Copa del Rey (5-0). El Barcelona ha marcado 19 goles por seis del Valencia en ese periodo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
4
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
5
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
6
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
9
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
10
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
11
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
D
W
L
L
14
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
15
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
16
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
17
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
D
L
L
D
18
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de LaLiga, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Valencia se encuentra en la posición 18.

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