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Cómo ver USA vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El USA vs Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026 se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación. Consulta la disponibilidad según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se miden este miércoles 1 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, con el Levi's Stadium de Santa Clara como escenario. El combinado local, dirigido por Mauricio Pochettino, busca dar un paso más en su andadura como anfitrión del torneo.

La USMNT terminó primera del Grupo D con seis puntos, respaldada por victorias convincentes ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). La derrota ante Turquía en el último partido de grupo, por 3-2, fue la única mancha en una fase de clasificación que demostró la capacidad goleadora del equipo.

Bosnio y Herzegovina llega a Santa Clara como uno de los mejores terceros del torneo, un logro histórico para una selección que debuta en una Copa del Mundo. Los Zmajevi —los Dragones— cerraron la fase de grupos con una victoria de carácter ante Catar (3-1), aunque la goleada encajada frente a Suiza (4-1) dejó al descubierto sus fragilidades defensivas.

Edin Dzeko, con 40 años, sigue siendo el referente ofensivo de Sergej Barbarez. Su presencia en el área rival es una amenaza constante, y el duelo entre su experiencia y la solidez de la zaga americana promete ser uno de los ejes tácticos del partido.

Por el lado americano, Christian Pulisic es el motor creativo del equipo, mientras que Folarin Balogun ha aportado dos goles en el torneo. El ambiente en el estadio, con decenas de miles de aficionados locales, será un factor adicional para los anfitriones.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino tiene a su disposición un once probable encabezado por Matt Freese bajo palos, con una defensa formada por Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson. En el centro del campo, Weston McKennie y Tyler Adams son los encargados de dar equilibrio, mientras que Malik Tillman y Sergino Dest aportan movilidad por las bandas. Christian Pulisic y Folarin Balogun completan el equipo. No se registran bajas por lesión ni sanción en el bando local, aunque vale señalar que Auston Trusty, Cristian Roldan y Mark McKenzie han arrastrado molestias físicas en los últimos días.

Sergej Barbarez alineará a Bosnia y Herzegovina con Nikola Vasilj en portería y una línea defensiva formada por Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic y Sead Kolasinac. Ivan Basic y Benjamin Tahirovic forman el doble pivote, con Esmir Bajraktarevic y Kerim Alajbegovic como interiores. Edin Dzeko y Ermedin Demirovic conforman el ataque. El equipo visitante tampoco presenta bajas confirmadas por lesión o suspensión de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 C. Roldan

22 M. McKenzie Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estados Unidos llega a los octavos de final con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-2 ante Turquía en la fase de grupos, que rompió su racha invicta en el torneo. Antes de ese tropiezo, los americanos habían ganado a Australia (2-0) y a Paraguay (4-1). En los amistosos previos al Mundial, cayeron ante Alemania (1-2) y vencieron a Senegal (3-2). En total, la USMNT marcó 12 goles y encajó 9 en esos cinco encuentros, una estadística que refleja tanto su potencial ofensivo como sus problemas defensivos.

Bosnio y Herzegovina acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo ante Catar (3-1) el 24 de junio fue su mejor actuación reciente, mientras que la derrota ante Suiza (4-1) fue su resultado más negativo. Los Dragones empataron a uno con Canadá y con Panamá, y firmaron un 0-0 ante Macedonia del Norte. En total, marcaron seis goles y encajaron siete en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó el 19 de diciembre de 2021, con victoria de Estados Unidos por 1-0 en un amistoso. Antes de ese resultado, las dos selecciones habían empatado a cero en enero de 2018. El único precedente anterior en este registro data del 14 de agosto de 2013, cuando Bosnia y Herzegovina recibió a Estados Unidos y cayó por 3-4. En el cómputo global de los tres partidos disputados, Estados Unidos acumula dos victorias y un empate, con cinco goles a favor y tres en contra.

Clasificación

En la clasificación del Mundial 2026, Estados Unidos terminó primero del Grupo D, mientras que Bosnia y Herzegovina acabó tercera del Grupo B.