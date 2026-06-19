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Cómo ver USA vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en línea para ver USA vs Australia en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos recibe a Australia en el Seattle Stadium en un duelo del Grupo D que llega cargado de tensión, orgullo y mucho en juego. Mauricio Pochettino busca consolidar el liderato del grupo ante unos Socceroos que ya demostraron su nivel en la primera fecha.

La preparación para este partido no ha sido tranquila. Una sola palabra, «layup», usada por un exjugador estadounidense para describir a Australia, desató una guerra mediática a ambos lados del Pacífico. Harry Kewell respondió, Landon Donovan apuntó al técnico Tony Popovic, y el portero australiano Matt Ryan no se quedó callado. La chispa está prendida.

Dentro del vestuario americano, el mensaje ha sido de respeto pero también de firmeza. Tim Weah pidió no caer en la trampa del ruido externo, mientras que el mediocampista Sebastian Berhalter lo resumió sin rodeos: «Somos América, no nos dejamos amedrentar». Esa mentalidad, según el propio Berhalter, es algo que Pochettino ha inculcado desde su llegada.

Estados Unidos llega tras una victoria contundente por 4-1 ante Paraguay en el debut mundialista, con Folarin Balogun afilado y un Gio Reyna que marcó un gol de calidad excepcional. La aptitud física de Christian Pulisic ha sido el tema de conversación de la semana, aunque el capitán aparece en el once proyectado.

Australia, por su parte, no llegó a Seattle de turista. Los Socceroos golearon a Turquía 2-0 en Vancouver con una actuación ordenada y contundente, y Nestory Irankunda junto a Mohamed Toure representan una amenaza real en la velocidad de la contra. Tony Popovic no construyó este equipo para sentarse atrás.

Hay también un antecedente reciente que ninguno de los dos equipos ha olvidado. En un amistoso físico disputado en octubre, Pulisic salió lesionado de un choque con los australianos, un partido que dejó marca en ambos planteles y que añade una capa de historia personal a este encuentro.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino apunta a un once sin cambios respecto al debut. Matt Freese guardará la portería, con una defensa formada por Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards y Alex Freeman. Malik Tillman, Weston McKennie y Tyler Adams conformarían el centro del campo, mientras que Christian Pulisic actuaría como apoyo de Folarin Balogun y Sergino Dest en ataque. La condición física de Pulisic ha centrado toda la atención durante la semana, aunque el capitán figura en el once proyectado. El combinado local no registra bajas por lesión ni sanción.

Tony Popovic también repetiría esquema. Patrick Beach ocuparía la portería, con Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess y Harry Souttar en la línea defensiva. Jacob Italiano, Aiden O'Neill y Connor Metcalfe formarían el mediocampo, con Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda y Mohamed Toure liderando el ataque. Australia tampoco reporta lesionados ni sancionados de cara al partido. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estados Unidos llega con un registro de dos victorias, cero empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue la victoria por 4-1 ante Paraguay en el debut mundialista del 13 de junio, una actuación que generó elogios genuinos. Antes de eso, cayeron 1-2 ante Alemania en un amistoso, tras haber vencido a Senegal por 3-2. En total, los americanos anotaron 10 goles y encajaron ocho en esos cinco partidos, lo que refleja una capacidad ofensiva notable pero cierta irregularidad defensiva.

Australia afronta el partido en mejor estado de forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El 2-0 ante Turquía el 14 de junio fue su resultado más reciente, precedido por un empate a 1 con Suiza en un amistoso. Los Socceroos golearon a Curazao 5-1 en marzo y derrotaron a Camerún 1-0 en esa misma ventana internacional. Su única derrota en este tramo fue por 1-0 ante México. El equipo australiano suma dos porterías a cero en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

USA Últimos partidos AUS 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Los dos seleccionados se han medido en dos ocasiones dentro del registro disponible, con victoria estadounidense en ambas. El encuentro más reciente fue un amistoso disputado el 15 de octubre de 2025, donde Estados Unidos se impuso 2-1 en casa en un partido físico que dejó huella en ambos equipos. El precedente anterior data de junio de 2010, cuando Australia recibió a los americanos y cayó por 3-1. Estados Unidos acumula un registro perfecto en estos dos cruces, con cinco goles a favor y dos en contra.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa del Mundo, Estados Unidos ocupa la primera posición y Australia la segunda antes de este segundo partido de la fase de grupos.