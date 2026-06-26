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Cómo ver Uruguay vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uruguay y España se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uruguay y España se miden este viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en el partido definitivo del Grupo H del Mundial 2026. El ganador asegura el liderato del grupo; el perdedor podría quedar eliminado.

España llega como líder con cuatro puntos, respaldada por una goleada de 4-0 ante Arabia Saudí en la segunda jornada. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 10 y Mikel Oyarzabal completó un doblete antes del descanso, dejando a La Roja como el equipo más sólido del grupo.

Uruguay, en cambio, acumula dos empates consecutivos y está al borde de la eliminación. El conjunto de Marcelo Bielsa igualó 2-2 ante Cabo Verde en un partido que dejó al técnico argentino visiblemente molesto por la desorganización defensiva de su equipo.

Bielsa tiene en Federico Valverde el motor creativo de su mediocampo y en Maximiliano Araújo una amenaza constante en banda, pero La Celeste necesita una victoria para controlar su propio destino en el torneo. Un empate podría no ser suficiente dependiendo del resultado paralelo entre Cabo Verde y Arabia Saudí.

Del lado español, Luis de la Fuente puede permitirse rotar, aunque la ambición de terminar primeros en el grupo y llegar en forma óptima a la fase eliminatoria marcará sus decisiones. La duda es si arriesgará con su once de gala o administrará esfuerzos pensando en los octavos de final.

El historial entre ambas selecciones favorece a España, que ganó los dos únicos encuentros registrados: 3-1 en 2013 y 2-0 en 2005. Uruguay nunca ha vencido a los españoles en partido oficial.

Si quieres ver este partido decisivo del Grupo H, a continuación encontrarás toda la información sobre dónde verlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, no ha confirmado un once probable y no hay lesiones ni sanciones registradas en la convocatoria de La Celeste. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

El técnico de España, Luis de la Fuente, tampoco ha anunciado su alineación titular. Al igual que Uruguay, La Roja no presenta bajas por lesión ni suspensión en estos momentos. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uruguay llega a este partido con un balance de cero victorias, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles marcados y cinco encajados. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Cabo Verde el 21 de junio, donde remontaron un gol en contra antes del descanso pero no pudieron sostener la ventaja en la segunda parte. Antes de ese partido, igualaron 1-1 con Arabia Saudí en el debut mundialista. La peor actuación del ciclo fue la derrota 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025.

España presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas, con seis goles a favor y uno en contra. La victoria más reciente fue el contundente 4-0 sobre Arabia Saudí el 21 de junio, resultado que confirmó su solidez ofensiva. Antes de ese partido, empataron 0-0 con Cabo Verde en el estreno del torneo. Los dos empates sin goles en los amistosos previos ante Egipto e Irak apuntan a una defensa que ha mantenido la portería a cero en tres de los últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias España 3 - 1 Uruguay

España 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial reciente entre ambas selecciones cubre dos enfrentamientos, ambos en partidos amistosos. El más reciente tuvo lugar el 6 de febrero de 2013, con España venciendo 3-1 a Uruguay. El encuentro anterior, disputado el 17 de agosto de 2005, también se saldó con victoria española por 2-0. España ha ganado los dos partidos registrados, sumando cinco goles marcados y uno encajado en el cómputo global.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, España ocupa el primer puesto y Uruguay el segundo antes de la disputa de esta tercera jornada.