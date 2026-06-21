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Cómo ver Uruguay vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
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Noticias del equipo y escuadras
Uruguay contra Cabo Verde alineaciones probables
4-3-3Formación
Uruguay
URU
4-1-4-1
Cabo Verde
CPV
23F. Muslera3Sebastián Cáceres13G. Varela25J. Sanabria16M. Olivera7Nicolás de la Cruz8F. Valverde6R. Bentancur21Federico Viñas20Maximiliano Araújo14Agustín Canobbio1Vozinha4R. Lopes13S. Lopes Cabral22S. Moreira3Diney Borges15L. Duarte20Ryan Mendes Da Graca7J. Cabral6K. Lenini10J. Monteiro19D. Rocha Livramento
Once inicial
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- M. Bielsa
- Bubista