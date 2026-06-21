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Uruguay vs Cabo Verde: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Uruguay vs Cabo Verde
Uruguay
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World Cup

Cómo ver el partido de World Cup entre Uruguay y Cabo Verde, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Uruguay vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Uruguay contra Cabo Verde alineaciones probables

4-3-3
Uruguay crest
Uruguay
URU
Formación
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-1-4-1
23F. Muslera3Sebastián Cáceres13G. Varela25J. Sanabria16M. Olivera7Nicolás de la Cruz8F. Valverde6R. Bentancur21Federico Viñas20Maximiliano Araújo14Agustín Canobbio1Vozinha4R. Lopes13S. Lopes Cabral22S. Moreira3Diney Borges15L. Duarte20Ryan Mendes Da Graca7J. Cabral6K. Lenini10J. Monteiro19D. Rocha Livramento
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
4-3-3
Uruguay

Once inicial

Cabo Verde

Manager

  • M. Bielsa
  • Bubista

Lesiones y suspensiones

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Forma

    URU
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    3/7
    Partidos de más de 2.5 goles
    1/5
    Ambos equipos anotaron
    3/5

    CPV
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    9/5
    Partidos de más de 2.5 goles
    3/5
    Ambos equipos anotaron
    2/5

    Historial de Enfrentamientos Directos

    Clasificación

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