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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Cómo ver Turquía vs USA en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Turquía y Estados Unidos se miden este jueves en el Los Angeles Stadium de Inglewood en el último partido del Grupo D del Mundial 2026, con situaciones radicalmente distintas para ambas selecciones.

Los estadounidenses llegan como líderes del grupo, ya clasificados para los dieciseisavos de final tras victorias contundentes ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). Para Mauricio Pochettino, el reto ahora es gestionar su plantilla con inteligencia de cara a la fase eliminatoria.

Turquía, en cambio, llega eliminada y sin nada en juego salvo el orgullo. Vincenzo Montella no ha podido sacar a su equipo del fondo del grupo después de caer ante Australia y Paraguay en los dos primeros encuentros, cerrando así un regreso al Mundial plagado de decepciones.

El partido más comentado en el bando americano tiene nombre propio: Christian Pulisic. El capitán se perdió el duelo ante Australia por una lesión en el gemelo, pero ha vuelto a los entrenamientos y ha confirmado que está disponible si Pochettino decide contar con él. Su posible regreso es la principal incógnita del once inicial.

Folarin Balogun es otro nombre que acapara titulares. El delantero ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo en sus primeras semanas, situándose entre los máximos goleadores y generando un notable interés de clubes europeos. Con el grupo ya resuelto, Pochettino tiene margen para dosificar cargas.

Por el lado turco, la frustración es evidente. A pesar de acumular 33 remates ante Paraguay, el equipo de Montella no ha marcado un solo gol en este Mundial. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler y Kenan Yıldız siguen disponibles y se espera que el técnico italiano los alinee por última vez para intentar cerrar el torneo con una victoria.

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Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella no tiene bajas por lesión ni sancionados en su convocatoria para este partido. El técnico italiano apunta a un once con Ugurcan Cakir bajo palos, una defensa formada por Mert Muldur, Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral y Ferdi Kadioglu, y una línea de mediocampo y ataque en la que figuran Ismail Yuksek, Arda Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu, Can Uzun y Deniz Gul. Se espera que Montella mantenga a sus piezas más reconocidas en el ataque para intentar marcar por primera vez en el torneo.

En el bando americano, Pochettino tiene previsto realizar una rotación significativa. Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards y Antonee Robinson no partirán de inicio para evitar que acumulen una segunda tarjeta amarilla y se pierdan los dieciseisavos. Tim Ream y Sergiño Dest también podrían descansar. En cambio, Matt Turner, Mark McKenzie, Max Arfsten, Joseph Scally, Auston Trusty, Giovanni Reyna, Malik Tillman, Alex Zendejas, Timothy Weah, Sebastian Berhalter y Haji Wright forman el once proyectado. La situación de Christian Pulisic es la gran duda: ha regresado a los entrenamientos tras su lesión en el gemelo y está disponible, aunque Pochettino decidirá si arriesga o gestiona sus minutos de cara a la siguiente ronda.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Turquía llega a este encuentro con un balance de una victoria y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-0 ante Paraguay en el Mundial, precedida por la caída 2-0 frente a Australia. En los partidos previos al torneo, el equipo venció 2-1 a Venezuela y goleó 4-0 a Macedonia del Norte. En total, los turcos han marcado dos goles y encajado dos en esos cinco encuentros, con las dos derrotas consecutivas en la fase de grupos como nota más preocupante.

Estados Unidos llega con tres victorias en sus últimos cinco partidos. La más reciente fue el 2-0 ante Australia en el Mundial, tras el contundente 4-1 sobre Paraguay en el estreno. Antes del torneo, el equipo cayó 2-1 ante Alemania en un amistoso y perdió 2-0 frente a Portugal en marzo. En el cómputo global de los últimos cinco encuentros, los americanos han anotado diez goles y encajado seis, con las dos victorias con la portería a cero en la fase de grupos como el tramo más sólido de esta racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en junio de 2025, con victoria turca por 2-1 en un amistoso. Antes de ese resultado, Estados Unidos había ganado los dos precedentes: un 2-1 en junio de 2014 y otro 2-1 en mayo de 2010. En los tres partidos registrados, cada equipo ha marcado cinco goles en total, con el conjunto americano sumando dos triunfos y Turquía uno.

Clasificación

En la tabla del Grupo D del Mundial, Estados Unidos ocupa la primera posición, mientras que Turquía cierra el grupo en cuarta plaza.